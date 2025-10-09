A História no quartel de Cruz Alta

Na fachada do prédio do Exército Brasileiro em Cruz Alta, que é o 29º Grupo de Artilharia de Campanha, aparecem nomes de localidades onde ocorreram batalhas da Guerra do Paraguai, que tomou Humaitá, além de Itororó, Avaí, Lomas Valentinas e Angostura. Quantos estudantes de hoje saberiam disso?

Comidinhas e bebidinhas

Na década de 1960, o Centro de Porto Alegre ainda abrigava boa parte de escritórios de toda ordem, então, almoçar perto do trabalho era comum. Os bufês de comida eram poucos, mas os restaurantes eram vários, com cardápio típico de classe média com viés de alta. Muitos bancos tinham seus próprios restaurantes, como o Província, na esquina da Uruguai com a Sete de Setembro, hoje Santander. Bancário ganhava relativamente bem até meados dos anos 1960, quando os banqueiros decidiram que eles não deveriam ganhar bem, exceto os bancos oficiais. Os mais conhecidos eram a Churrascaria Capri, na Rua da Praia, a Spaghettilândia, na Travessa Acelino de Carvalho, que à noite virava o Beco do Mijo, e as churrascarias na rua Riachuelo, como a Devon e Hereford.

Era comum almoçar bebendo um copo de leite gelado. As colas não eram dominantes como hoje, os Vontobel vendiam refrigerantes sabor limão como a Minuano e a Charrua Limão, em copo. Para grupos, pedia-se garrafa de litro. Vinho de "garrafon" em copo, que, segundo Osvaldo Aranha, dava azia até com bicarbonato, e vinhos da Granja União, mais elaborados. Era relativamente comum beber uma taça de um ser vinífero estranho, o clarete. Não era rosé, era um tinto claro ou um branco escuro, como queiram.

Os vinhos gaúchos não gozavam de boa fama na época. O melhor disparado foi o Santa Úrsula. Só mais tarde vieram os brancos da Almadén, com videiras em Livramento. Como em seguida se voltava aos escritórios, bebia-se com moderação, com um máximo de duas taças pequenas. Para os que quisessem seguir carreira alcoólica, o refúgio discreto eram as lancherias da Andradas, depois da rua Caldas Júnior. As mesas preferidas por estes fugitivos do batente eram as que ficavam bem no fundo, longe das vistas dos pedestres.

Para dar ciência às chefias dos escritórios recorria-se a Especialistas da Explicação, geralmente indivíduos que prestavam pequenos favores, tais como ir aos bancos para tirar dinheiro ou pagar contas. Após as 18 horas o refúgio seguro eram os bares. O único inconveniente era topar com a chefia que também começava os trabalhos cedo. Segundo os sobreviventes da época, o ruim de se abrigar em cantinhos escuros era encarar o sol na cara quando se saía do estabelecimento. Na Salgado Filho havia o Gilbert 's. Na sobreloja dava para namorar, dar uns amassos contidos, porque os espanhóis que eram os donos exigiam respeito. O CEO era o garçom Luís.

Naquele tempo, como dizia Jesus, lanches de primeira qualidade eram comuns. No final do expediente, os profissionais molhavam as palavras primeiro nos bares do Centro e depois nos bar-chopes espalhados pela cidade. Se querem saber, também naquele tempo o uísque podia ser falsificado, mas nunca com metanol. E nem havia Aids, caso o expediente fosse esticado a serviço do combate de Eros.