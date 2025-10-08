Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 08 de Outubro de 2025 às 00:25

Erro de fabricação

Não só a contaminação por metanol é obra de malfeitores. Ele pode estar presente em destilados quando há erros na produção, especialmente pela ausência do descarte adequado da fração inicial da destilação, que concentra altas doses da substância.
