A torcida do ex-deputado Rubens Ardenghi

Os amigos da roda de cafezinho dos sábados na rua Padre Chagas estão tentando que o advogado, ex-médico e ex-deputado Rubens Ardenghi volte à vida política, nem que seja em uma secretaria de Estado. Ele nega interesse, mas ficou de consultar uma das suas bases, em Palmeira das Missões, que os nativos abreviam para na Palmeira.





As lições de Teddy

O presidente Teddy Roosevelt criou uma frase no início do século XX que sintetiza a política externa dos Estados Unidos, o big stick: fale manso, mas tenha sempre um bom porrete à mão. O porrete de Trump é o Secretário de Estado Marco Rubio, que vai tratar com Lula.

Senta que o leão é manso

Vem de uma antiga piada de circo em que um leão foge da jaula e um espectador fica com as partes pudendas presas na arquibancada. A frase vale para Donald Trump, que entrou como um trator e saiu de patinete. Todo governo brasileiro, incluindo Lula, está assombrado com o leãozinho manso norte-americano. Ou pode ser o porrete de um presidente americano.

Pedal a bateria

O Magalu fez um levantamento a fim de identificar os 10 brinquedos mais procurados em seus canais digitais no último mês. O destaque foi a motocicleta elétrica, que figurou no topo da lista dos mais buscados. Mas nem pedalar, que é um bom exercício, querem mais?

Manual da tartaruga

Quando os usuários de ônibus, maioria mulheres, assomam à catraca, primeiro abrem a bolsa para encontrar o que mais demora, que é a carteira, e tiram o que mais demora, o cartão TRI, para só depois encostá-la no leitor. Depois se queixam que a fila não anda.

Pedido de socorro

Hospital Militar Norton Lenhardt/DIVULGAÇÃO/JC

O muro do Hospital Militar, na rua Mariland, na Capital, caiu há três meses e está trazendo transtorno no trânsito e na locomoção das pessoas, pois as calçadas estão bloqueadas e parte das vias também para estacionamentos, prejudicando o comércio e os moradores.

Nem tudo que reluz é ouro

O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) aponta entre as alterações estratégicas para aprimorar a segurança, a inclusão digital e a governança do Pix e do Gov.br. O estudo alerta para lacunas que expõem milhões de usuários a fraudes, restringem o acesso de populações vulneráveis e limitam a diversidade de vozes nos processos de decisão sobre a evolução dessas tecnologias.

Gás natural

A Tradener, comercializadora de energia livre do Brasil, participa pela segunda vez da Mercopar em Caxias do Sul e traz a informação de que a marca recebeu o registro da agência estadual que controla o mercado de energia no Rio Grande do Sul para importar e comercializar gás natural em todo o Estado.

O ciclo deles está quase terminando

Em conversa com o empresário Luís Roberto Ponte, perguntei a ele como via o domínio do PT-Lula no País. Bem, disse ele, o ciclo deles está quase terminando.

Meno male