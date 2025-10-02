O descanso dos guerreiros

Os veteranos Eduardo Macedo Linhares, 94 anos, e Vitorio Gheno, 102 anos, frequentemente sentam próximos nos animados cafés do Z Café da Padre Chagas, aos sábados de manhã. Bebem muita água mineral, nada de água que passarinho não bebe. Pelo menos nesta hora.

Comidas que a cidade perdeu

O ano e meio em que trabalhei na SGB Publicidade, na rua Senhor dos Passos, no Centro de Porto Alegre, cujo diretor regional era o meu saudoso amigo Ernani Behs, foi um dos períodos mais divertidos que vivi. Entrei em 1973. Empata com outra agência de outro grande amigo falecido, Salimen Júnior.

Muito antes de o Vale do Silício adotar horário livre para seus nerds, o Turco já permitia isso na agência Publivar. Quer dizer, não para todos, só para os privilegiados pensantes como eu.

Saíamos da SGB no final da tarde para o Hubert's, na esquina da Marechal Floriano com a Otávio Rocha, onde se comia o melhor bolinho de carne do mundo. O garçom chamava-se Subtil. Depois, o posto pertenceria à Caverna do Ratão, na Protásio Alves com Eça de Queiroz, mas infelizmente também fechou. É a nossa sina perder o que é bom.

Poucos metros adiante, um pouco adiante da Lojas Renner, ficava o Lilliput, que anos depois reabriu com donos diferentes na Padre Chagas, outra genialidade almondegueira. Duas quadras em direção ao Mercado Público ficava uma lanchonete minúscula, a Big Ben, que fazia a melhor empada de galinha do mundo. Além de maravilhosa, era grande e não da escola "onde estás que não te vejo?".

Também havia o restaurante das Lojas Renner. O Café Haiti quebrava o galho porque ficava aberto até de madrugada. Hoje, fecha bem cedo por causa dos assaltos, mas já foi pior, verdade seja dita. Se espicharmos o roteiro, a Padaria Matheus, na Rua da Praia, oferecia um sanduíche de pernil fatiado na hora, condição sine qua non para ser gostoso. O molho usado era o mesmo do cachorro-quente, bom demais.

O que poucos sabem é do restaurante da Assembleia Legislativa, que ficava no 11º andar. Auge nos meados dos anos 1970. Era obrigatório para quem quisesse saber das últimas da política. O ecônomo chamava-se Dimer. À la carte, a cozinha preparava bons filés, com destaque para o Filé à Moscovita. Ao ver a descrição no menu, um político do partido do governo militar resmungou e apontou o dedo para "moscovita".

- Só pode ser coisa de comunista...

Quer dizer o seguinte: em algumas centenas de metros você comia maravilhosamente bem e relativamente barato. Tudo isso foi para o espaço. Acredito que nas madrugadas hoje doentias do Centro de Porto Alegre fantasmas em forma de empadas, bolinhos de carne e almôndegas flutuam no ar esperando quem as coma.

Em vão. O boi já se foi com corda e tudo.