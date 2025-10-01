Mudanças no Centro de Porto Alegre

A área onde estava localizado o prédio do Esqueletão, no Centro Histórico de Porto Alegre, deve receber um "shopping de equipamentos públicos", focado em ações de cultura, educação e saúde. A informação é do secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, que participou ontem do Tá na Mesa da Federasul, para debater "O Futuro dos centros históricos". Também compuseram o painel o presidente da CDL POA, Irio Piva; e a fundadora da In Locco Pesquisas, Sabrina Leal. O debate teve ainda a presença do presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa; e da presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Suzana Vellinho Englert.



Chegamos lá

A Polícia Federal alertou que as fraudes no INSS envolvem dezenas de pessoas. Finalmente chegamos à democratização da corrupção. Dá para concluir que a fiscalização é mais frouxa do que bombacha em faquir. Aliás, o Brasil registrou quase 7 milhões de tentativas de fraude no primeiro semestre de 2025, aumento de 29,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O pibão

Em alguns países, as fraudes bilionárias são inseridas no contexto do PIB, posto que mesmo esta condição gira a roda da economia - dos salafrários. Seria de bom alvitre somar o total das fraudes descobertas em um ano no Brasil para se ter uma ideia do PIB do B.

Feliz aniversário

O jornal Correio do Povo está completando 130 anos de existência. É uma referência editorial, que ultrapassa as fronteiras gaúchas.

Raposas do galinheiro

O Congresso Nacional aprovou aumento do fundo eleitoral para R$ 4,96 bilhões já para as eleições de 2026. Em português claro, aumentaram o número de galinhas para os almoços das velhas raposas felpudas.

O shutdown brasileiro

A paralisação administrativa nos Estados Unidos (shutdown) pela não aprovação do orçamento pelo Congresso, não foi a primeira nem será a última. Nunca aconteceu no Brasil porque, quando chegava o prazo fatal à meia-noite, a mesa diretora atrasava os ponteiros do relógio até que a peça fosse aprovada.

De volta à origem

O governo norte-americano anunciou que cerca de 2 milhões de imigrantes deixaram os Estados Unidos entre janeiro e agosto de 2025. Deste total, 400 mil foram deportados oficialmente, enquanto 1,6 milhão decidiram sair voluntariamente — em um fenômeno conhecido como auto-deportação.

O caso como o caso foi

O usucapião do Centro feito pelos camelôs e a deterioração do visual da área central de Porto Alegre ocorreram a partir dos anos 1990, quando deixaram ambulantes entrar antes das 17h. Foi uma invasão que só foi repelida pelo então prefeito José Fogaça, que assumiu o Paço em 2005. Ele teve a coragem de arrostar os informais e criou o Centro de Compras, o camelódromo. Funcionou muito bem no seu governo (2005-2010). Depois veio a Era da Gandaia.

Boa notícia

De qualquer forma, investimentos da prefeitura no Centro e outros por vir com financiamento são uma boa notícia. E louve-se o esforço da CDL, cujo presidente Irio Piva é um batalhador incansável por um novo Centro.

Mapa Econômico

O Mapa Econômico do RS será retomado na próxima semana: dia 9 de outubro, o painel acontece em Cruz Alta, para debater a Região Norte do RS.

Álcool de madeira

Assim era conhecido o metanol nos anos 1950 e 1960, nos confins do Nordeste, porque dá para fazer álcool de qualquer resíduo vegetal. Tal como agora em São Paulo, a ingestão deste tipo de álcool causava cegueira e destroçava o fígado levando à morte. Na época era ignorância.

De vento em popa