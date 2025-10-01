Porto Alegre,

Começo de Conversa

Publicada em 01 de Outubro de 2025 às 00:25

As abelhas do agro

Fernando Albrecht
Na edição de ontem comentei o aluguel de abelhas melíferas para polinização das macieiras da Rasip Agro, prática que é comum em outros países, como o Canadá e Estados Unidos. Neste, é praticamente obrigatório. No Brasil, ainda engatinhamos.
