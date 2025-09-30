Bonito de olhar, ruim de caminhar

As vistosas faixas amarelas com ressaltos colocados em todo o Centro são desprezadas pelos caminhantes. Dizem que é para auxiliar os deficientes visuais, porém, os ressaltos são um convite para torcer o pé e tornam o caminhar incômodo, salvo para quem calça borzeguins e olhe lá.



O Velho Charrua

O ex-deputado José Loureiro da Silva (1902-1964) é considerado um dos políticos mais destacados do Rio Grande do Sul. Além de deputado, foi prefeito de Gravataí, Porto Alegre (duas vezes), Garibaldi, Taquara e Alegrete. Até a pavimentação da estrada de chão entre a Capital e Gravataí foi outra obra do Velho Charrua, que volta a ganhar destaque com o Troféu Loureiro da Silva, criado pelo jornalista Chico Pereira, de Gravataí.

A parte do leão

Foram 17 clubes do Rotary que assistiram à palestra online do ex-governador Germano Rigotto sobre a reforma tributária. Segundo Rigotto, a tributação no Brasil é baseada apenas no consumo, na renda e na propriedade, e a administração federal fica com 60% de tudo o que é arrecadado.

A visita e o charuto

A visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a Jair Bolsonaro (PL) é vista por alguns como confirmação de que ele será mesmo candidato a presidente, embora tenha repetido que não é. O tempo dirá, mas cabe lembrar uma história de Sigmund Freud, apreciador de charutos. Alguém ponderou que poderia ser um símbolo fálico, ao que Freud respondeu que, às vezes, um charuto é apenas um charuto.

Feliz aniversário

Este vistoso buraco, que afunda cada vez mais, fica no canteiro central das avenidas Salgado Filho e Borges de Medeiros, bem na corrente do fluxo de pedestres. É um dos tantos que carecem de providências. Como já é bem velhinho, é o paraninfo de outras crateras da cidade.

O poder é o alvo

Nas rodas de empresários e executivos, o sentimento geral é de que, mais uma vez, os conservadores entram rachados para as eleições de 2026, seja para a Presidência da República, seja para governador, enquanto a esquerda faz ordem unida. Ocorre que o primeiro turno é uma eleição que apenas escolhe quem vai para o racha final. O que atrapalha uma estratégia de coesão já na largada são os partidos, que só pensam nas benesses do poder. Não há mais espinha que não se quebre.

Fraudes a granel

O Brasil registrou quase 7 milhões de tentativas de fraude no primeiro semestre de 2025, um aumento de 29,5% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são do Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian, e revelam uma média de uma ocorrência a cada 2,3 segundos, sem falar nas fraudes políticas que se elegem a cada quatro anos.

O lado pomba de Trump

Embora detestado por boa parte da mídia mundial, o republicano Donald Trump está mais para pomba da paz. Está quase conseguindo a paz na guerra de Gaza e dá cutucadas fortes em Vladimir Putin, para que ele deixe a Ucrânia em paz. Republicanos têm disso. Quem acabou com a Guerra do Vietnã foi o republicano Richard Nixon, que também acabou com a Guerra Fria e reatou relações com a China.

Os adivinhos

São tantas as especulações sobre o que tratarão os presidentes Lula e Trump, que fazem lembrar uma história do vice-presidente Aureliano Chaves. "Todos os dias acordo e leio os jornais para saber o que eu penso".

