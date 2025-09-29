As cuias do embaixador do Brasil na Argentina

Na abertura da Feira Internacional de Turismo (FIT) de Buenos Aires, o governador Eduardo Leite, o líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP), e o secretário estadual de Turismo, Ronaldo Santini (Podemos), viram a coleção de cuias do embaixador do Brasil na Argentina, que ocupa uma área nobre da residência oficial da embaixada.



Desembarque do governo

O PP e o União Brasil deram ultimato para seus filiados que ocupam cargos nos ministérios para que desembarquem do governo Lula. Esses movimentos já fazem parte da pauta das siglas para as eleições de 2026. O governo teme que prejudiquem as pautas que tramitam no Congresso.

Como era verde meu Gramado I

É consenso que os tempos de ouro de Gramado foram os anos 1990, quando a cidade ainda tinha um certo ar bucólico, misturado com enxames de turistas e hotéis botando hóspedes pelo ladrão. Hoje, o panorama é outro. Depois do leilão de um grande hotel, pelo menos 20 deles estão à venda sem grande alarde, garante o blogueiro local Miron Neto. Dizia-se que até um hotel mal administrado era um excelente negócio.

Como era verde meu Gramado II

Hoje, a fórmula dá sinais claros de esgotamento. O bucolismo se foi e é só um festival de luzes e sons. São 216 hotéis com 24.722 leitos, segundo a prefeitura, e mais 19 em construção, subindo para 39.166 leitos quando estiverem prontos em um futuro próximo. Com o excesso de oferta, a ocupação caiu de 63,7% em 2022, para 61,4% em 2023 e 45,3% em 2024.

Academia do jaleco

A Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina elegeu no sábado cinco novos acadêmicos titulares: Carisi Anne Polanczyk, Milton Berger, Sérgio Roithmann, Paulo Roberto Lunardi Prates e Eduardo Franco Carvalhal.

Inimigo amigo

Você fala com gente que entende de Brasília e ouve com poucas discordâncias que, pelo andar da carruagem, Lula deve ser reeleito. Ele vive uma situação curiosa. Bolsonaro na vitrine é bom para ele e, sem o ex-presidente, Lula fica falando sozinho.

Raízes da Liberdade

O Instituto Liberdade (IL), presidido por Paulo Giacomelli, reuniu ex-presidentes da entidade e empresários em um evento intitulado Raízes da Liberdade. O encontro serviu para ouvir ideias e sugestões para as lideranças que assumiram a entidade neste ano, fazendo um resgate do legado para se projetar o futuro.

Sob nova direção

O ministro Edson Fachin assumiu ontem a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) em um momento muito delicado para a nossa maior Corte, com reputação questionada no Brasil e no exterior. Com 57 anos de jornalismo, nunca vi o Supremo nessa fase. Sempre foi muito respeitado, fosse qual fosse a situação política do País.

O ponto é bom

Segundo O Globo, o ministro Fernando Haddad não concorda que a pasta da Fazenda seja o pior emprego do mundo. "Acho um dos melhores", disse, enfatizando que dá para fazer muita coisa para ajudar o País. Está por nascer quem desdenhe do poder. Como disse a viúva de Mao Zedong, Jiang Qing, na primeira fase da vida se quer sexo, na segunda, dinheiro, e poder, na terceira.

