O balé das garças na barra de Imbé

Na barra de Imbé, onde o rio Tramandaí e o Oceano Atlântico se encontram, o voo rasante das garças integra a paisagem cotidiana. Algumas já são íntimas dos pescadores, a ponto de beliscarem o copo de cafezinho levado pelos profissionais para aquecer a rotina de quem vive sobrevoando e pescando nas águas.



A doideira como profissão I



O ex-presidente Michel Temer alertou que o País precisa parar com radicalismos. Para a sugestão ser obedecida, tem a mesma chance de uma melancia nascer com alças. Do futebol à política, o caminhão está descendo a ladeira sem freios. Um dos sinais alarmantes para essa doideira é o desaparecimento do bom humor. O Brasil parece um Circo Romano, da Roma antiga, com a turba ensandecida pedindo a cabeça de quem estiver na arena.



A doideira como profissão II



A insanidade chegou a tal ponto que um grita "mata" e o outro berra "esfola". Essa beligerância coletiva contaminou a política e deixou o Brasil dividido. O bom senso tomou chá de sumiço e a maioria silenciosa está desarvorada com essa ímpia e injusta guerra, em que não há um mínimo de construção, só destruição. Parece ser essa a sina do Brasil do novo milênio.



Em marcha lenta



Ao perguntar a um progressista a quantas anda a escolha dos candidatos ao Piratini para 2026, a resposta foi um primor de incertezas, na faixa do "dizem". Não será diferente em outras siglas. Em pleitos anteriores, os partidos já se mexiam no ano anterior. Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que prefere tentar a reeleição. E o governador mineiro Romeu Zema está serelepe.



A redescoberta do Brasil



Quando a internet passou para o domínio público foi um marco entre o Brasil antigo e o novo, sobretudo na comunicação empresarial. Tão logo a IA, o ChatGPT e outras ferramentas, incluindo plataformas de pagamento, caíram no gosto do povão, a língua oficial do Brasil passou a ser o inglês. O português foi relegado a dialeto.



Lições de campanha



O publicitário Luiz Tadeu Viapiana autografa seu livro "Lições de 2024" amanhã, às 19h, na Livraria Paisagem do Bourbon Shopping. Recomendado para quem quiser conhecer melhor o marketing eleitoral a partir de duas eleições para a prefeitura de Porto Alegre, as de 2020 e 2024.



Dona Olga



Entre as atrações da nova fase do Mercado Público, o restaurante Olga, no térreo, chama a atenção por valorizar a culinária regional. Serve galinhada, carreteiro de charque, arroz de moranga com costela, arroz com linguiça e puchero, entre outras atrações. Estava faltando mesmo um lugar de comida gaudéria.



A popularidade de Trump



Se é odiado fora dos Estados Unidos, para o público interno Donald Trump agrada muito. As faixas de imposto pessoal mais baixas, criadas na reforma de 2017, deixaram de ter prazo de expiração. A dedução padrão foi elevada, ampliando a parcela de renda isenta para milhões de pessoas.



Lixo = luz



Joinville (SC) inaugura amanhã a primeira Unidade de Recuperação Energética (URE) da América Latina, que transforma resíduos não recicláveis em energia limpa. O projeto conta com tecnologia inédita desenvolvida pela EKT Global, empresa gaúcha de Novo Hamburgo. Terá capacidade para gerar energia para abastecer cerca de 7 mil residências.