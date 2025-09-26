Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 26 de Setembro de 2025 às 00:25

Os extremados

Compartilhe:
Jornal do Comércio
O presidente Lula sugeriu autocrítica à esquerda diante do avanço da "extrema direita" no mundo. "Onde os democratas erraram?", questionou. Lula apontou a perda de conexão entre governos progressistas e eleitores. Difícil. A esquerda não a faz de verdade. E usar "extrema" em vez de "direita" seria um bom começo. Ninguém chama Lula de ser da "extrema esquerda". Já entra com ranço.
O presidente Lula sugeriu autocrítica à esquerda diante do avanço da "extrema direita" no mundo. "Onde os democratas erraram?", questionou. Lula apontou a perda de conexão entre governos progressistas e eleitores. Difícil. A esquerda não a faz de verdade. E usar "extrema" em vez de "direita" seria um bom começo. Ninguém chama Lula de ser da "extrema esquerda". Já entra com ranço.

Notícias relacionadas