Palmas para a roda de samba da velha guarda

Uma das belezas auditivas da cidade é a roda de samba das quintas-feiras da velha guarda, na entrada do antigo abrigo dos bondes no Largo Glênio Peres. Nada dessas diluições ouvidas hoje, onde o samba raiz tomou chá de sumiço. Além da batida e do repertório, um instrumento é o rei e a alma do samba: o violão sete cordas, no meio da foto.

Bares de hotéis do passado

Ver o Centro de Porto Alegre hoje dá um sentimento de tristeza para os veteranos, uma dor latente do que ele já foi e cujas belezas estão perdidas para sempre. Entre elas, os bares dos hotéis, que hoje praticamente sumiram. Saía-se do emprego e a primeira parada para troca de montaria quase sempre se dava no bar do Plazinha, na rua Senhor dos Passos, no bar do City Hotel, rua José Montaury, no Embaixador, na Jerônimo Coelho, no PH, na Salgado Filho, no Lido Hotel, na boca da Travessa Acelino de Carvalho, no Alfred Porto Alegre, na Senhor dos Passos, os mais notáveis.

Hoje, chamamos estes bares de refúgios para o happy hour, mas, nos anos 1960 até o início dos 1980, eram mais que isso, eram ponto de negócios e de encontros, a encruzilhada entre gravatas e saias. Era o primeiro tempo e, depois do segundo, os descontos se davam em lugares mais capacitados para a arte do combate de Eros. O Centro urrava de tanta gente até as 22h ou mais. Eventualmente, se partia para jantar em restaurantes ou bar-chopp, uma invenção porto-alegrense que foi morrendo por falta de estacionamento.

O barzinho do Plazinha era o mais aconchegante, regra número um para estabelecimentos deste tipo, tudo à media luz. Quem sai a serviço da paixão detesta holofotes. Entre uma mesa e outra havia um anteparo colocado nas cadeiras. Um pequeno jardim com vidro de alto a baixo fechava a conta. O bar do City, hotel de pecuaristas, assim como o Plazinha, atraía advogados e jornalistas. O bar do Embaixador escapava deste conceito, mas a seu favor diga-se que tinha as poltronas mais confortáveis do planeta. Porém - e sempre tem um -, depois de algumas doses de uísque, a bebida da cidade, levantar delas quase que exigia o serviço de guindastes.

O Lido era o menos votado, e o PH foi o primeiro a falecer. Em sua biografia consta um tiroteio em que morreu um indigitado cidadão, que nada tinha a ver com a bronca. Na parede, um buraco de bala de trezoitão que não achou seu alvo. À boca pequena, os habitués diziam que os bares do Centro eram o reduto das filiais se me faço entender. Um detalhe importante para o sucesso de lugares assim é a eficiência do garçom. Caçar um deles, ainda mais quando se está engrenado com um bom papo, tira a gente do sério, regra que vale até hoje.

Os que gostavam de contatos imediatos do terceiro grau e namoricos com leves traços de amassos lamentavam que só havia uma entrada/saída, caso fosse necessário escafeder-se. Uma saída de incêndio, por assim dizer. Mas fazia parte do pacote. Bar com mais de uma entrada não é bar, é refeitório. Certa vez um destes necessitados foi ao banheiro e, quando voltou, a matriz assomou à porta. Foi uma pororoca conjugal. Mas essa já é outra história.