A arte de podar plantas em novos formatos

Topiaria é a arte de podar plantas para criar formas geométricas ou figuras. No caso da foto, letras, que chamam atenção no canteiro central da avenida Getúlio Vargas, na quadra entre as ruas Botafogo e Comendador Rodolfo Gomes, no bairro Menino Deus.



A lei mais velha do mundo

O Tá na Mesa da Federasul teve palestras de especialistas sobre a reforma tributária (matéria nesta edição). Observou-se que o oficialismo não resiste às siglas novas, em dobro, para substituir as velhas. Poderiam substituí-las pela mais potente de todas, a SNN - Só No Nosso. Não existe reforma em que os governos percam arrecadação.

Tudo rápido e rasteiro...

Leitor foi à Caixa Federal da rua 24 de Outubro para conferir seu FGTS. Enfrentou uma fila para poder pegar uma senha para, então, entrar na fila de espera para ser atendido.

O grande encontro

Patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco, as históricas Ruínas de São Miguel Arcanjo serão palco de um evento com grandes nomes da música tradicionalista gaúcha. No dia 27, sábado, às 19h, será apresentado o Grande Encontro - Reconstruindo o Rio Grande, iniciativa patrocinada pelo Banrisul e pela Rio Grande Seguros e Previdência.

Penas no ventilador

O fato de Donald Trump ter declarado que o Tylenol (cujo princípio ativo é o acetaminofeno), se ingerido por mulheres grávidas, pode gerar filhos autistas, não encontrou eco entre cientistas e pesquisadores. Mas o mal está feito. Quem é doutor no assunto é a Food and Drug Administration, consultada até fora dos Estados Unidos.

A desintegração do real

"Com a globalização, a digitalização e a conexão cada vez maior entre as pessoas, o mundo real está se desintegrando mais rápido. O que antes era diálogo está sendo substituído por fé e crença, e a comunicação está ficando cada vez menos baseada no entendimento do outro". (Luiz Gonzaga Silva Adolfo, advogado em Direitos Autorais).

Baterias perigosas

A Emirates anunciou novas regras de segurança para o transporte de power banks a bordo de seus voos, com início em 1º de outubro, depois que houve um aumento documentado de incidentes com baterias de lítio. Cada passageiro pode transportar na bagagem de mão um power bank com capacidade inferior a 100 Wh, mas o uso para recarregar aparelhos a bordo está proibido. Outras empresas aéreas devem copiá-las.

Ciclo de Saberes

O Banco de Alimentos do RS, em parceria com a Unisinos, marca seus 25 anos com o 1º Ciclo de Saberes, no dia 26 de setembro, na Fiergs, reunindo especialistas renomados para debater temas como educação alimentar e nutrição no envelhecimento. As vagas são limitadas: garanta já sua participação (inscrição prévia com doação de 2 kg de alimentos não perecíveis).

Cuesta abajo

O Indicador de Demanda por Crédito das Empresas da Serasa Experian indicou que houve desaceleração na busca das companhias por recursos financeiros no Sul do País em julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2024. O Rio Grande do Sul teve a maior queda, de 6,8 pontos percentuais, chegando a 4,7% na análise mais recente.

Enquanto isso...