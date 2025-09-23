Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina recebe homenagem

Junto com vereadores agachados na primeira fila, médicos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, presidida por Sérgio de Paula Ramos (ao centro, de terno claro), ocuparam o plenário da colenda ontem. O registro foi feito após o ato de homenagem aos 35 anos da entidade, proposição da vereadora Tanise Sabino (MDB).





Mexeu no vespeiro

Entre os motivos da segunda desistência de Marcelo Marques para presidente do Grêmio está alegadamente a exposição da sua vida pessoal, bilionário que é. Bueno, são coisas de quem se mete em futebol. De agora em diante, pode se candidatar a subsíndico de prédio do Minha Casa Minha Vida, que não leva.

O caminho das pedras

Nesta quinta-feira, a Fiergs desembarca em Pelotas para mais uma etapa da interiorização. O presidente Claudio Bier vai à Região Sul para tratar das principais demandas que afetam as indústrias locais. Esta será a sétima região visitada pela federação.

Cenas da cidade

Logo após o ônibus largar na avenida Salgado Filho, embarca um popular cheio de badulaques eletrônicos da cabeça aos pés. Não cabia mais nem um chaveiro. Jovial, de bem com a vida, mostrou uma pequena lanterna. - Esta foi testada e aprovada pela Nasa... Fez dois segundos de suspense. -...pela Nasa...ré.

Vítimas do terrorismo

A Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS) anunciou a construção de um monumento em memória das vítimas do terrorismo, que será instalado na Praça Dr. Maurício Cardoso, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Tudo tão estranho...

Tenho recebido e-mails com um aviso antes do texto dizendo "parece que este texto está em português", e logo abaixo "traduza para o francês". Tem que estar muito ruim da cabeça quem colocou esse alerta, se dois centímetros abaixo começa o texto...em português. Devem estar soltando alguma coisa no ar por aí, porque a impressão que se tem é que está todo mundo tantã.

Crítica retroativa

O ministro Fernando Haddad criticou os presidentes Jair Bolsonaro e Michel Temer. Ainda vão chegar a Getúlio Vargas para explicar os pepinos da horta do governo.

Deu no jornal

Durante o dia, quando o sol está a pino, sobra eletricidade, e usinas solares e eólicas precisam ser desligadas porque o sistema não consegue aproveitar tudo. Horas depois, ao anoitecer, quando os brasileiros chegam em casa e ligam a TV ou o chuveiro, o consumo dispara, e a operação do sistema entra em alerta. Que país esquisito esse nosso. É ruim até quando devia ser bom.

Até tu, Brutus?

Em seus pronunciamentos, o prefeito de Gramado, Nestor Tissot (PP), tem falado sobre as dificuldades de caixa em 2025 da rica cidade, ou que assim já foi. Como exemplo, ele dá a queda de R$ 20 milhões na arrecadação, ocorrida nos primeiros quatro meses do ano.

Ao pó voltarás

O preço do café nos Estados Unidos disparou por causa do tarifaço no produto brasileiro. É o efeito bumerangue, que volta a quem o atirou. Essas e outras explicam o recente amor de Donald Trump por Lula. Que se consagra se seu colega americano baixar as tarifas.

Desvio de apostas