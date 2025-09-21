A charmosa esquina que nunca foi alugada na Capital

Mauro Belo Schneider, interino

Uma charmosa esquina da Zona Sul de Porto Alegre, entre a avenida Wenceslau Escobar e a rua Armando Barbedo, no bairro Tristeza, guarda um mistério: suas lojas nunca foram alugadas. O complexo Praça W, construído pela Maiojama e entregue em meados de 2020, conta com diversas lojas, que eram muito aguardadas pela vizinhança. Havia expectativa de abertura de cafés, operações de vestuário e serviços. Até hoje, na parte interna, funciona apenas um espaço de depilação. A administração foi contatada, mas não deu retorno sobre possíveis futuras operações.

O que já teve no local

Antes da construção das torres residenciais e do empreendimento comercial, funcionavam ali o Strip Center, um supermercado Nacional e um McDonald’s. É curioso não ter deslanchado ainda, pois é um ponto de muita circulação, tanto de moradores quanto de pessoas que trabalham nas redondezas.

Impacto além de Esteio

A realização da Expointer, que aconteceu de 30 de agosto a 7 de setembro, elevou a ocupação dos hotéis de Porto Alegre a 81% durante os dias de feira, muito próximo da expectativa do setor, que aguardava 83% de reservas para o período do evento. O levantamento do Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre (SHPOA) foi feito com 23 hotéis de Porto Alegre.

Os mirantes naturais de Porto Alegre

Porto Alegre tem uma série de locais bonitos para ver a cidade de cima. Entre eles, estão o Morro do Osso, o Morro da Polícia, o Morro São Caetano (Apamecor), o Morro Santa Teresa e o Morro da Tapera. Muita gente reclama, porém, que não há uma estrutura de mirante para receber turistas. A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, diz que isso se deve à classificação de área de preservação.

Já é Natal

Sequer passou o Dia das Crianças ou o Halloween e alguns locais já estão apostando no clima de Natal em pleno setembro. O BarraShoppingSul instalou adesivos com imagens do Papai Noel para anunciar a chegada de uma loja com produtos específicos para a data, a Christmas Market. Deve abrir em breve.

Campanha poética pela cura

Neste fim de semana, Porto Alegre recebeu, assim como outras capitais, o evento Avante, coração, edição especial do projeto O Amor Cura, criado pelas irmãs Fernanda Lisbôa e Cris Lisbôa. Desde novembro de 2024, Fernanda está enfrentando uma jornada para vencer o câncer. Entre muitos desafios, um deles é custear as despesas de tratamento. Sendo assim, elas começaram vendendo um e-book com textos da coleção de domingos, evoluíram para uma coleção de camisetas da Reserva e arte-poesia de artistas contemporâneos, como Felipe Morozine. Agora, uma edição de pôsteres com artes de Rita Wainer. Mais informações em www.oamorcura.com

Morre última zebra do Zoológico de Sapucaia

Carinhosamente chamada de Zenaide, a zebra Duda fez parte da história do Zoológico de Sapucaia do Sul por 24 anos, mas morreu no último dia 6. De temperamento curioso, mas um pouco assustada, Zenaide tinha suas preferências muito claras: adorava pasto bem verdinho e se deliciava com as laranjas que caíam do pé em frente ao seu recinto. “Veio a óbito em decorrência de complicações gastrointestinais, comuns em herbívoros como zebras e cavalos, agravadas pela idade avançada”, explicou o zoológico.

Foi suspenso o programa do humorista norte-americano Jimmy Kimmel, da rede ABC, após ele comentar a morte de Charlie Kirk. Ainda não se sabe se a atração retornará à grade.