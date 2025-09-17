Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Setembro de 2025 às 18:39

Gigantinho é cercado para início das obras

Começo da restauração do Gigantinho. Instalação de base para tapumes em torno do ginásio.

Começo da restauração do Gigantinho. Instalação de base para tapumes em torno do ginásio.

TÂNIA MEINERZ/JC
JC
JC
Mauro Belo Schneider, interino
Mauro Belo Schneider, interino
Os tapumes das obras do Gigantinho, na avenida Padre Cacique, em Porto Alegre, começaram a ser instalados nesta semana. Conforme divulgado no anúncio do projeto, a expectativa é que o espaço esteja apto para receber eventos a partir do fim de 2026. O Gigantinho dobrará sua capacidade de público, passando para 10 mil pessoas. Inaugurado em 4 de novembro de 1973, sua última revitalização foi para a Copa do Mundo de 2014, quando a estrutura externa recebeu pintura.
 
 

Como ficará o Disney on Ice

Com o fechamento do Gigantinho para obras, uma das dúvidas que surgem é como ficará a tradicional apresentação do Disney on Ice em 2026. A assessoria de imprensa informa que a temporada ainda não foi confirmada. "Somente após essa definição será possível avaliar se haverá qualquer impacto relacionado às obras do ginásio", afirma. 

300 idosos no Acampamento Farroupilha

Nesta quinta-feira, a prefeitura de Porto Alegre, por meio das secretarias municipais de Assistência Social (SMAS) e de Cultura (SMC), promove a Ciranda Prateada no Acampamento Farroupilha. A atividade é voltada à integração da população 60 + da Capital, com apresentações artísticas e danças que celebram a cultura gaúcha. Mais de 300 pessoas idosas participarão da ação. A partir das 11h30min, será servido almoço em diversos piquetes parceiros e, na sequência, às 13h45min, os idosos acompanharão shows no palco Nico Fagundes.
 

Ainda sobre o Acampamento

Pessoas que moram próximo ao Parque Harmonia, onde ocorre o Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, têm relatado som alto à noite. A assessoria de imprensa da GAM3 Parks, responsável pela gestão da estrutura, informa, no entanto, que não há excesso após a meia-noite, horário limite para os shows. "A gente tem medições tanto no Centro Histórico, na Zona Sul e em outros locais próximos. Um técnico vai na casa do reclamante ou no bairro/rua e faz a medição do show durante e depois. Não podem ocorrer alterações maiores que 5 decibéis", explica a assessoria.  
 

Mudanças na Zona Sul de Porto Alegre

Repercutiu muito nas redes sociais do Jornal do Comércio a informação de que o Café & Prosa, que funciona dentro da Floricultura Winge, no bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre, dará lugar a uma unidade do Z Café. A promessa do franqueador é que o empreendimento respeitará e valorizará os atributos do local, rodeado por natureza.
 

Primavera já dá as caras

Pode de árvores ipês floridos na esquina da av. Borges de Medeiros com a Av. Aureliano de Figueiredo Pinto.

Pode de árvores ipês floridos na esquina da av. Borges de Medeiros com a Av. Aureliano de Figueiredo Pinto.

TÂNIA MEINERZ/JC
Estão bonitas as cores da cidade às vésperas da chegada da primavera. A estação começa oficialmente na próxima segunda-feira, 22 de setembro, às 15h19min (horário de Brasília), e termina no dia 21 de dezembro, quando chega o verão. Alguns leitores, inclusive, reclamam de podas nesta época, quando elas colorem os dias.
 

Polícia Federal no Pontal

Já é possível ver os adesivos da Polícia Federal no Pontal Shopping, próximo ao Hard Rock Café, na Zona Sul de Porto Alegre. O órgão está de saída do Shopping Praia de Belas e, no novo endereço, trabalhará com emissão de passaportes, armas e imigração. A unidade da Polícia Federal deve abrir em novembro deste ano, e será muito maior do que a atual. 
 

