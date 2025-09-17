Gigantinho é cercado para início das obras

Mauro Belo Schneider, interino
Os tapumes das obras do Gigantinho, na avenida Padre Cacique, em Porto Alegre, começaram a ser instalados nesta semana. Conforme divulgado no anúncio do projeto
, a expectativa é que o espaço esteja apto para receber eventos a partir do fim de 2026
. O Gigantinho dobrará sua capacidade de público, passando para 10 mil pessoas. Inaugurado em 4 de novembro de 1973
, sua última revitalização foi para a Copa do Mundo de 2014
, quando a estrutura externa recebeu pintura.
Como ficará o Disney on Ice
Com o fechamento do Gigantinho para obras, uma das dúvidas que surgem é como ficará a tradicional apresentação do Disney on Ice em 2026. A assessoria de imprensa informa que a temporada ainda não foi confirmada. "Somente após essa definição será possível avaliar se haverá qualquer impacto relacionado às obras do ginásio", afirma.
300 idosos no Acampamento Farroupilha
Nesta quinta-feira, a prefeitura de Porto Alegre, por meio das secretarias municipais de Assistência Social (SMAS) e de Cultura (SMC), promove a Ciranda Prateada no Acampamento Farroupilha. A atividade é voltada à integração da população 60 + da Capital, com apresentações artísticas e danças que celebram a cultura gaúcha. Mais de 300 pessoas idosas participarão da ação. A partir das 11h30min, será servido almoço em diversos piquetes parceiros e, na sequência, às 13h45min, os idosos acompanharão shows no palco Nico Fagundes.
Ainda sobre o Acampamento
Pessoas que moram próximo ao Parque Harmonia, onde ocorre o Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, têm relatado som alto à noite. A assessoria de imprensa da GAM3 Parks, responsável pela gestão da estrutura, informa, no entanto, que não há excesso após a meia-noite, horário limite para os shows. "A gente tem medições tanto no Centro Histórico, na Zona Sul e em outros locais próximos. Um técnico vai na casa do reclamante ou no bairro/rua e faz a medição do show durante e depois. Não podem ocorrer alterações maiores que 5 decibéis", explica a assessoria.
Mudanças na Zona Sul de Porto Alegre
Repercutiu muito nas redes sociais do Jornal do Comércio a informação de que o Café & Prosa, que funciona dentro da Floricultura Winge, no bairro Tristeza, Zona Sul de Porto Alegre, dará lugar a uma unidade do Z Café. A promessa do franqueador é que o empreendimento respeitará e valorizará os atributos do local, rodeado por natureza.
Primavera já dá as caras
Pode de árvores ipês floridos na esquina da av. Borges de Medeiros com a Av. Aureliano de Figueiredo Pinto.
TÂNIA MEINERZ/JC
Estão bonitas as cores da cidade às vésperas da chegada da primavera. A estação começa oficialmente na próxima segunda-feira, 22 de setembro, às 15h19min (horário de Brasília), e termina no dia 21 de dezembro, quando chega o verão. Alguns leitores, inclusive, reclamam de podas nesta época, quando elas colorem os dias.
Polícia Federal no Pontal
Já é possível ver os adesivos da Polícia Federal no Pontal Shopping, próximo ao Hard Rock Café, na Zona Sul de Porto Alegre. O órgão está de saída do Shopping Praia de Belas e, no novo endereço, trabalhará com emissão de passaportes, armas e imigração. A unidade da Polícia Federal deve abrir em novembro deste ano, e será muito maior do que a atual.