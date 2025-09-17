Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 17 de Setembro de 2025 às 00:25

Quem paga as contas

Jornal do Comércio
O bilionário brasileiro Reginaldo Knn, fundador de uma das maiores redes de idiomas do Brasil, a KNN Idioma, lança um alerta: "A maioria das empresas quebra não por falta de propósito, mas por falta de rotina. Propósito é ótimo, mas não paga boletos. Disciplina paga". Reginaldo faturou R$ 1,2 bilhão em 2024.
