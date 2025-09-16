A glorificação do morango

Nunca uma fruta foi tão glorificada como o moranguinho, que até virou diminutivo carinhoso. Todas as famílias descendentes de alemães os plantavam, mas foi no município de Bom Princípio que começou a versão industrial que ganhou corações e mentes. Como todo produto da natureza, o morango começou a agregar qualidade e surgiram os moranguinhos do amor e outras guloseimas. A combinação perfeita ainda é com nata ou com creme de baunilha. De baixo valor calórico, é rica em antioxidantes, especialmente Vitamina C.



O custo que nos castiga

Na roda de cafezinho do Z Café da rua Padre Chagas, discutia-se a diferença entre as indústrias brasileiras e as americanas. O presidente da Fiergs, Claudio Bier, falou que a nossa é mano a mano com as americanas, e só não somos melhores devido ao Custo Brasil. Esse é o nosso velho conhecido, começando pelos encargos trabalhistas.

Sesi premiado

O projeto Vozes do Pampa: a valorização da cultura gaúcha no âmbito escolar, desenvolvido por alunos do Sesi de Pelotas, conquistou o primeiro lugar na Feira Brasileira de Iniciação Científica (Febic), realizada em Joinville (SC). Como prêmio, a iniciativa recebeu uma credencial para o London International Youth Science Forum (LIYSF).

Os esquecidos

Quem anda de ônibus com frequência em Porto Alegre sabe como é duro o beiço do burro no que diz respeito à civilidade de parte dos motoristas. Nos corredores de ônibus, quem vê o seu chegando atrás de quatro ou cinco outros veículos, trate de correr porque o motorista não vai parar mais. Pode estar de muletas ou caminhar com dificuldade, não interessa.

O cavalo do chinês

Cavalo ganha uma vez, sorte; cavalo ganha duas vezes, coincidência; cavalo ganha três vezes, aposte no cavalo. Este ditado que dizem ser chinês tem a ver com o atual estado do Rio Grande do Sul. Tivemos duas enchentes, secas, não temos nenhum ministro no STF nem no STJ, nenhum ministro no governo Lula e, para culminar, a dupla Gre-Nal está em estado calamitoso. Aposte no cavalo, é hora de reconhecer que estamos na rabeira justo no mês da Revolução Farroupilha.

A galinha que empobreceu

A cada sorteio das Loterias da Caixa, fica evidente que ela vai perdendo a galinha dos ovos de ouro para as bets. O dinheiro não se multiplica, se bota em um tem que sair de outro. Então, a grande massa dos apostadores está preferindo ganhos menores, mas com mais chances. Por isso, praticamente todos os jogos da Caixa estão acumulando.

Preocupação

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) acompanha com preocupação os recentes desdobramentos da ação judicial proposta pelo Ministério Público Federal (MPF), que busca o cancelamento da outorga da Rádio Jovem Pan. A Abert defende como fundamental "a liberdade de programação das emissoras".

Homenagem

A vereadora e psicóloga Tanise Sabine (MDB) é autora da iniciativa da Câmara Municipal da Capital de prestar homenagem aos 35 anos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. O reconhecimento acontecerá no início da sessão legislativa, às 14h, da próxima segunda-feira, 22 de setembro, no Plenário Otávio Rocha.

Homenagem em Brasília