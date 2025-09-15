Pilcha canina na Semana Farroupilha

A simbiose entre a moda pet e a Semana Farroupilha trouxe imagens inusitadas nos locais de concentração das festividades, cuja data máxima dos gaúchos ocorre neste sábado, dia 20. No Parque do Trabalhador, em São Leopoldo, um mascote a rigor desfilou sendo personagem de muitas selfies.

Sem controle

O javali sempre foi uma praga, mas agora a situação ultrapassou todos os limites. É uma praga mundial que, mesmo ferido, vai em cima de quem atirou, devora lavouras e animais. Não faz muito, uma estância em Livramento perdeu 500 ovelhas de um rebanho de 800 por ataque desse animal. No Alegrete, é a mesma coisa. Às vezes grupos armados se reúnem e abatem dezenas, mas é uma gota d'água no oceano. Quem sabe o Exército Brasileiro faz uma força-tarefa?

Os ventos que sopram de lá...

...contam que Lula não ficaria bravo se, por um milagre ou um "milagre jurídico", Jair Bolsonaro fosse tornado elegível. Ele acha que seria mais fácil ganhar dele do que de outras candidaturas. Os mesmos ventos dizem que, se por um motivo ou outro, Lula não disputar a eleição, o PT gostaria que Alexandre de Moraes disputasse a eleição como plano B.

Incompetência total

Processo originado do Senado apura contas dos Correios após perdas de R$ 4,4 bilhões no primeiro semestre. Esta soma é tão grande que deveria até ser caso de polícia. Para acomodar a cumpinchada, nomeiam políticos amigos que não têm capacidade nem para administrar uma tendinha de pipoca.

Os três macaquinhos

Do senador Carlos Vianna (Podemos) sobre a CPMI (M de Mista) dos depoimentos dos envolvidos no golpe contra aposentados:"ninguém viu, ninguém sabe, ninguém sabia, apesar de ser perpetrado debaixo dos seus narizes". Então é aquele quadro dos três macaquinhos que não ouvem, não falam e mantêm a boca fechada.

O Cruzeiro vive

O Esporte Clube Cruzeiro lança camisa comemorativa da sua exitosa excursão à Europa, em 1953. Será dia 21, às 10h, em loja na Osvaldo Aranha, 990. Jogo que ficou marcado foi contra o Real Madrid, do notável Di Stefano.

Câncer gástrico

A Santa Casa de Porto Alegre realizou uma técnica avançada e inovadora para o tratamento de câncer gástrico. O procedimento, liderado pelo cirurgião Antonio Carlos Weston, preserva a maior parte do estômago, mantendo o funcionamento do aparelho digestivo.

Invenções brasileiras

Do jurista Ives Gandra: "O ministro Alexandre de Moraes anunciou antecipadamente como iria julgar, declarando que a punição teria que ser cumprida (...). Assim, já declarou, de maneira prévia, como decidiria e declarou que não aceitaria que o Congresso definisse a anistia, apesar de ser prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional."

De volta às cavernas

O mundo do showbiz nos mostra que a sociedade ruma à brutalidade. Shows musicais como o The Town São Paulo, que passou na TV no fim de semana, mostram isso com todo o esplendor, onde a melodia deu lugar à pirotecnia, assistida por hordas enlouquecidas por substâncias químicas que alteram a consciência e mostram o que sabem fazer melhor: urrar.

Gestão de pessoas