O espetáculo das águas de Imbé

Na praia do Imbé, no Litoral Norte, o espetáculo das águas proporcionado pela natureza é permanente. O encontro da Lagoa do Armazém com o Oceano Atlântico, além da paisagem, também é fonte de sustento de inúmeras famílias de pescadores da região. Fosse em rio, dava para cantar a música nativista cuja letra diz "pega a canoa/que rio fundo não dá pé".

O navio que ancorou na Rua Riachuelo

Os anos 1970 marcaram o início da decadência do Centro de Porto Alegre, quando começou a invasão dos camelôs e a expulsão da classe média da área central. Ainda havia os bares dos hotéis e outros que foram morrendo de morte matada, em parte pelo fim dos estacionamentos. E todo bar que se prezasse tinha a Mesa 1, fregueses diários que batiam ponto e até almoçavam ou lanchavam na mesa. E com eles vieram os serviçais que faziam pequenos favores, tais como entrar em filas enormes nos bancos para pagar contas, buscar ou levar papéis e documentos para os respectivos escritórios ou comprar algo no Mercado Público. O mais generoso era o doutor Zeca, depois um sujeito com nariz vermelho apelidado de Sadi Beterraba.

Entre eles estava o Baiano, uma figura magra e mirrada, que nunca perdeu o sotaque do estado de origem. De confiança, só carecia de pressa com seu andar claudicante. Levava horas para percorrer poucas quadras. A Mesa 1 do Bar e Rotisserie Pelotense, na rua Riachuelo, usava muito os serviços profissionais do Baiano. Como pagamento, recebia gorjetas cujo valor variava de acordo com a importância da tarefa. Ligar para a esposa informando que o maridão chegaria mais tarde era a tarifa máxima, porque as patroas descontavam nele pelas desculpas esfarrapadas.

Certo dia, a Mesa 1 resolveu beber vinho alemão, moda na época. Com os cotovelos grudados no balcão de mármore, Baiano ouviu o papo e se prontificou a ir a um navio que atracara no Cais do Porto, cujos marinheiros vendiam de tudo, inclusive bebidas de boa cepa, e eles o conheciam de outros carnavais. Deram dinheiro a ele e esperaram, e esperaram o vinho alemão, que, segundo o buscador etílico, era absurdamente caro. Nesse ínterim, alguém levantou para comprar algo na rede Comes & Bebes, precursora das lojas de conveniência, que vendia até bebidas importadas.

Ao adentrar o espaço, quem viu escolhendo vinhos? Pois é, o Baiano. Fizeram as contas e viram que os tais marinheiros cobravam o dobro do preço da Comes & Bebes. Ao voltar para a Mesa 1, disse aos confrades que, pela primeira vez na história, um navio deitou âncora na rua Riachuelo. O perdoaram, claro. Dias depois, ele deitou os cotovelos cansados no balcão de mármore e ouviu a má notícia, o doutor Zeca havia falecido. O Baiano ergueu os olhos tristes à procura de luz que nunca chegou a ele, e falou mais arrastado que nunca.

- Lá se foi minha aposentadoria...