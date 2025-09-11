O espetáculo das águas de Imbé

Os anos 1970 marcaram o início da decadência do Centro de Porto Alegre, quando começou a invasão dos camelôs e a expulsão da classe média da área central. Ainda havia os bares dos hotéis e outros que foram morrendo de morte matada, em parte pelo fim dos estacionamentos. E todo bar que se prezasse tinha a Mesa 1, fregueses diários que batiam ponto e até almoçavam ou lanchavam na mesa. E com eles vieram os serviçais que faziam pequenos favores, tais como entrar em filas enormes nos bancos para pagar contas, buscar ou levar papéis e documentos para os respectivos escritórios ou comprar algo no Mercado Público. O mais generoso era o doutor Zeca, depois um sujeito com nariz vermelho apelidado de Sadi Beterraba.
Entre eles estava o Baiano, uma figura magra e mirrada, que nunca perdeu o sotaque do estado de origem. De confiança, só carecia de pressa com seu andar claudicante. Levava horas para percorrer poucas quadras. A Mesa 1 do Bar e Rotisserie Pelotense, na rua Riachuelo, usava muito os serviços profissionais do Baiano. Como pagamento, recebia gorjetas cujo valor variava de acordo com a importância da tarefa. Ligar para a esposa informando que o maridão chegaria mais tarde era a tarifa máxima, porque as patroas descontavam nele pelas desculpas esfarrapadas.
Certo dia, a Mesa 1 resolveu beber vinho alemão, moda na época. Com os cotovelos grudados no balcão de mármore, Baiano ouviu o papo e se prontificou a ir a um navio que atracara no Cais do Porto, cujos marinheiros vendiam de tudo, inclusive bebidas de boa cepa, e eles o conheciam de outros carnavais. Deram dinheiro a ele e esperaram, e esperaram o vinho alemão, que, segundo o buscador etílico, era absurdamente caro. Nesse ínterim, alguém levantou para comprar algo na rede Comes & Bebes, precursora das lojas de conveniência, que vendia até bebidas importadas.
Ao adentrar o espaço, quem viu escolhendo vinhos? Pois é, o Baiano. Fizeram as contas e viram que os tais marinheiros cobravam o dobro do preço da Comes & Bebes. Ao voltar para a Mesa 1, disse aos confrades que, pela primeira vez na história, um navio deitou âncora na rua Riachuelo. O perdoaram, claro. Dias depois, ele deitou os cotovelos cansados no balcão de mármore e ouviu a má notícia, o doutor Zeca havia falecido. O Baiano ergueu os olhos tristes à procura de luz que nunca chegou a ele, e falou mais arrastado que nunca.
- Lá se foi minha aposentadoria...
Os chamados "gatos" de energia, ligações clandestinas feitas de forma irregular na rede elétrica, seguem sendo um dos principais desafios para a distribuição de energia em diversas cidades do Brasil. Só em 2024, o prejuízo somou R$ 10,3 bilhões. Não é diferente em Porto Alegre, que ainda tem que conviver com a escuridão causada pelos ladrões de fios. Êta raça nefasta essa!
A Incorporadora Nazale disponibilizou mão de obra e recursos para obras de melhoria da sede do 1º Pelotão de Bombeiro Militar de Capão da Canoa. Além da criação de áreas de convivência, a empresa pintou a fachada e revitalizou a parte externa do prédio. Só neste ano, a corporação atendeu mais de 700 ocorrências em municípios do Litoral Norte.
Os agricultores dos Estados Unidos enfrentam um cenário de forte pressão no mercado internacional de soja. O país já acumula bilhões de dólares em perdas com vendas para a China, enquanto os importadores chineses priorizam embarques da América do Sul e reduzem drasticamente a demanda pelo produto americano. Apenas em outubro, a China comprou 7,4 milhões de toneladas, quase todas do Brasil.