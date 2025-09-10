Antonia Scalzilli é um exemplo de como as mulheres vão à luta sem esperar que outras façam o que é preciso fazer. Pecuarista em Cacequi e Bagé, entrou para o governo do Estado em 2014 para entender como as políticas de segurança pública são aplicadas. Participou do Comitê de Combate ao Abigeato e, posteriormente, da Força Tarefa de Combate aos Crimes Rurais, assumindo a direção dos Crimes Rurais do Instituto Desenvolve. Briga do bem é com ela mesma.



Tempos difíceis de esquecer

"Algumas feridas ainda estão abertas". Assim começou o depoimento de Cleber Fernando dos Santos, presidente da Associação Comercial e Industrial (ACI) de Roca Sales, um dos tantos municípios do Vale do Taquari atingidos por duas enchentes, no Tá na Mesa da Federasul de ontem (matéria nesta edição). As sentidas palavras recheadas de emoção ainda guardaram um agradecimento ao Sicredi, solidário aos municípios na primeira hora.

O voto de Fux

Toda a atividade humana em que tudo parece certo corre-se o risco de intromissão do Senhor Imponderável. Caso do voto do ministro Luiz Fux, que entende que o processo contra Bolsonaro deveria ter começado na primeira instância, com anulação do atual. Com essa, os outros ministros do STF não contavam. Mas deveriam contar, pelo passado de Fux, que julga pela lei.

O cheiro do zorrilho

O zorrilho é um pequeno mamífero que habita a América do Sul, estendendo-se do oeste do Peru ao leste da Argentina, passando pelo Sul do Brasil. É capaz de produzir, armazenar e expelir pelas glândulas perianais uma substância extremamente fétida. O cheiro da secreção, semelhante ao de urina, é sentido de longe. De uns dias para cá andou presente em Brasília.

Números assustadores

"O Rio Grande do Sul tem 57 mil professores em sala de aula e outros 110 mil aposentados e pensionistas". A informação foi revelada pelo governador Eduardo Leite durante a cerimônia de abertura da II Marcha de Prefeitos do RS, organizada pela União de Vereadores do Rio Grande do Sul (Uvergs). Leite citou o dado ao justificar a necessidade das reformas implementadas ao longo dos sete anos.

Defesa do Consumidor

No ano em que se comemoram 35 anos do Código de Defesa do Consumidor, o Fórum Latino- Americano de Defesa do Consumidor estará realizando um evento para ouvir e debater um dos temas mais importantes nas relações de consumo hoje: compras via plataformas digitais e proteção dos direitos do consumidor, com a participação de especialistas na área. O evento será hoje, no Plenarinho da Assembleia Legislativa.

Barbas de molho

Era um conselho dos antigos. O presidente do Nepal aceitou o pedido de renúncia do premier K.P. Sharma Oliveira, depois dos confrontos que resultaram em prédios incendiados e foram motivados por proibições de redes sociais.

Reciclagem

A RAR Agro & Indústria, um dos principais players no setor de fruticultura e produção de lácteos, bateu a meta logística reversa, garantindo a compensação de cerca de 88 mil quilos de embalagens. O volume inclui plásticos, papelão e vidro, e foi registrado dentro dos critérios mínimos exigidos pela legislação, que variam entre 22% e 32% da massa colocada no mercado.

Cidadão viamonense