Quem voa melhor: o helicóptero ou o quero-quero?

O helicóptero pousado na Expointer pode ser uma armadilha tecnológica e o voo do quero-quero é mais curto. Ou seja, a autonomia não é lá essas coisas. Em compensação, não precisa de dois pilotos nem de combustível derivado de petróleo. E é a sentinela dos pampas, tema de inúmeras músicas gaudérias.



Mineirin sabido

Entre os postulantes à sucessão de Lula está um mineirinho que sabe que não se mete mão em cumbuca antes de ver o que tem lá dentro. É Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais, que conta com uma poderosa retaguarda. Tem uma vantagem: ele não é de carreira. Sabe que apenas 16% dos brasileiros o conhecem. Por que botar a cara para bater em assuntos belicosos como a anistia e a condenação de Bolsonaro? O primeiro milho é sempre dos pintos.

Meno male

A economia de Caxias do Sul apresentou crescimento de 3,2% em julho na comparação com o mês anterior, segundo dados da CIC Caxias. Foi impulsionado principalmente pela indústria, que avançou 5,3%, e pelos serviços, com elevação de 2,1%. Já o comércio teve retração de 1,2% no período.

A deusa da beleza

pg3 Réplica da estátua Vênus de Milo BRENO BAUER/JC

Essa é a réplica feita em 1910 da estátua Vênus de Milo, exposta na entrada do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs). A escultura original grega, representando Afrodite (Vênus para os romanos), a deusa do amor e da beleza, se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Esculpida por volta de 150 a.C., sua assinatura e a sua origem a tornaram num ícone da beleza clássica, mesmo sem os braços, que nunca foram encontrados.

Zero absoluto

O zero absoluto é a menor temperatura teoricamente possível, equivalente a -273,15 °C, onde a energia térmica e o movimento das partículas (átomos e moléculas) seriam mínimos ou inexistentes. É mais ou menos essa a chance de Bolsonaro não ser preso.

Breve aqui

A plataforma de compras Mercado Livre obteve autorização do Cade para abrir farmácia no Brasil. Ponto de entrada para as compras online. Uma ajuda a outra.

De vento em popa

Tradicional restaurante de Capão da Canoa, localizado junto à Sociedade Amigos de Capão da Canoa (SACC), vende, em média, 300 refeições por dia, número considerado alto pelo tamanho da cidade. O proprietário quer ampliar para servir mais de 500 refeições diárias.

Chegou e arrasou

O sonho da jovem gaúcha Isadora Urio, de 20 anos, se tornou realidade. Ex-aluna da Escola Sesi de Ensino Médio de Gravataí, ela embarcou no sábado rumo aos Estados Unidos, onde estudará jornalismo na Northwestern University em Illinois, uma das universidades mais prestigiadas do mundo.

Ilustre desconhecido

Um dos personagens mais eloquentes no julgamento de Jair Bolsonaro é alguém que foi esquecido pela mídia, apesar de ter mexido em ninho de marimbondos entre as excelências togadas. É Eduardo Tagliaferro. Porque foi ignorado não se sabe. Ou melhor, sabe-se muito bem o motivo.

Um bom negócio