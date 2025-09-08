Tomateiro na sacada

Sacadas geralmente servem para plantas ornamentais, mas dá para plantar nesse espaço hortigranjeiros de pequenas dimensões. O tomateiro da imagem fica em uma das sacadas do meu apartamento e tinha apenas um terço deste tamanho quando foi "terceirizado". Precisa apenas de um vaso maior para que possa abrir filiais dos lados.

Quem inventa é inventor

O Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) manifesta preocupação com a proposta de consolidação do Pix parcelado. Ao transformar o Pix em canal para operações de crédito, a medida descaracteriza o sistema de pagamentos mais bem-sucedido do País e introduz riscos graves aos consumidores, especialmente aos mais vulneráveis.

Sua majestade, o ovo

Com a gripe aviária, temia-se queda brusca na exportação de ovos, mas, salvo em um primeiro momento, não foi isso que aconteceu. As exportações brasileiras de ovos (incluindo produtos in natura e processados) totalizaram 2.129 toneladas em agosto, segundo levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, 71,9% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado.

A chegada do capincho

Um outro animal querido pelos gaúchos anda fazendo sucesso por aí: a capivara ou capincho, como ela é chamada no campo. Um dos símbolos do projeto Estação Ambiental Braskem, ela, inclusive, batizou a unidade móvel usada pela companhia para levar a iniciativa a um número ainda maior de pessoas esse ano. A "capimóvel" leva sua agenda pedagógica que aborda temas como sustentabilidade, consumo consciente e preservação dos recursos naturais.

Parabéns pra você

A 48ª Expointer encerrou com resultados históricos para a agricultura familiar e para a Emater/RS-Ascar, que celebrou os 70 anos da Extensão Rural Gaúcha durante a feira.

O detalhe que falta

A Expointer é um sucesso como sempre foi, atraindo muita gente que gostaria de fazer compras no pavilhão da agricultura familiar, entre um bordejo e outro. Mas falta algo nela, um serviço de táxi-elétrico com os carrinhos de entidades. Pelo menos para levar as gentes até a rampa de acesso ao Trensurb.

Aves de arribação

A proliferação de empresas - indústrias, do comércio e de serviços - superaqueceu o mercado de aluguéis de Capão da Canoa. Muita gente, inclusive expulsas de suas cidades pelas enchentes de 2023 e 2024, migraram para a cidade.

Ligeiro engano

O governo estuda reduzir os custos dos cartões do vale-refeição e vale- alimentação e ampliar o número de beneficiados. Alega que o assunto está sendo estudado há dois anos. Pode ser, mas estudado para ser posto em ação de olho nas eleições de 2026.

Queixa de leitor