Pista de skate no Caff

Avançam os preparativos para a transformação da estrutura do Centro Administrativo do Estado em pista de skate. A fotógrafa Tânia Meinerz fez esse registro do alto que mostra como está montado o equipamento, junto à curva que marca a arquitetura do prédio do governo estadual.



Feliz aniversário

A Sicredi Origens RS, primeira cooperativa de crédito de Porto Alegre, completou gloriosos 100 anos. O negócio do coração do Sicredi é o desenvolvimento dos negócios locais e a qualidade de vida na Capital e demais municípios onde atua. A cooperativa foi fundada em 1925 por Gastão Englert.

Gaúcha na ONU

Andréia dos Santos, do TCE-RS, foi selecionada para integrar o Conselho de Auditores da ONU Divulgação TCE RS

A auditora de controle externo Andréia de Oliveira dos Santos, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), foi selecionada para integrar o Conselho de Auditores da Organização da ONU. O órgão é responsável por fiscalizar a aplicação de recursos destinados a fundos e programas da organização internacional.

Me engana que eu gosto

Para justificar o baixo crescimento do PIB no 2º trimestre deste ano, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), usou um eufemismo que só engana soldados do partido: "crescimento com justiça social". Os governos são incorrigíveis em justificar o injustificável.

Bem a propósito

No auge da Guerra Fria dos anos 1950, os soviéticos desafiaram os americanos para um tira-teima, uma corrida de 100 metros rasos com os melhores atletas. Marcado local e hora, o americano ganhou do comunista de lavada. Criaram uma piada. Para não pagar o mico, o jornal Pravda (O Povo) deu a seguinte chamada na capa para comentar o resultado: "Nosso herói comunista ficou em segundo lugar e o imperialista americano ficou em penúltimo".

Quando a idade pegar

O gosto por carros elétricos pelos porto-alegrenses é um fato, apesar do alto preço. A curiosidade é saber como será a venda ou a troca quando os modelos hoje novinhos ficarem velhinhos. E fica em aberto a questão do destino das baterias, estas sim altamente poluentes. Não existe almoço grátis.

Epidemia de burrice

O projeto que dá ao Congresso Nacional o poder de destituir a diretoria do Banco Central, acabando com sua independência, vai além de uma aberração. Significa que uma mula sem cabeça conhece mais de política monetária do que suas excelências que abraçam a causa.

Pureza criminosa

Apareceu mais uma sopa de letrinhas no crime organizado - e muito bem organizado. Além do PCC, surgiu o PCP, Primeiro Comando Puro. Como nos partidos políticos, o PCP é o PCC do B.

50 anos

