Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasComeço de Conversa
Começo de Conversa

Alguns dos nossos patrocinadores

Fernando Albrecht

Fernando Albrecht

Publicada em 07 de Setembro de 2025 às 18:39

Pista de skate no Caff

Prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari foi transformado em pista de skate

Prédio do Centro Administrativo Fernando Ferrari foi transformado em pista de skate

TANIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
JC
JC
Avançam os preparativos para a transformação da estrutura do Centro Administrativo do Estado em pista de skate. A fotógrafa Tânia Meinerz fez esse registro do alto que mostra como está montado o equipamento, junto à curva que marca a arquitetura do prédio do governo estadual.
Avançam os preparativos para a transformação da estrutura do Centro Administrativo do Estado em pista de skate. A fotógrafa Tânia Meinerz fez esse registro do alto que mostra como está montado o equipamento, junto à curva que marca a arquitetura do prédio do governo estadual.
 

Feliz aniversário

A Sicredi Origens RS, primeira cooperativa de crédito de Porto Alegre, completou gloriosos 100 anos. O negócio do coração do Sicredi é o desenvolvimento dos negócios locais e a qualidade de vida na Capital e demais municípios onde atua. A cooperativa foi fundada em 1925 por Gastão Englert.

Gaúcha na ONU

Andréia dos Santos, do TCE-RS, foi selecionada para integrar o Conselho de Auditores da ONU

Andréia dos Santos, do TCE-RS, foi selecionada para integrar o Conselho de Auditores da ONU

Divulgação TCE RS
A auditora de controle externo Andréia de Oliveira dos Santos, do Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS), foi selecionada para integrar o Conselho de Auditores da Organização da ONU. O órgão é responsável por fiscalizar a aplicação de recursos destinados a fundos e programas da organização internacional.
 

Me engana que eu gosto

Para justificar o baixo crescimento do PIB no 2º trimestre deste ano, a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), usou um eufemismo que só engana soldados do partido: "crescimento com justiça social". Os governos são incorrigíveis em justificar o injustificável.

Bem a propósito

No auge da Guerra Fria dos anos 1950, os soviéticos desafiaram os americanos para um tira-teima, uma corrida de 100 metros rasos com os melhores atletas. Marcado local e hora, o americano ganhou do comunista de lavada. Criaram uma piada. Para não pagar o mico, o jornal Pravda (O Povo) deu a seguinte chamada na capa para comentar o resultado: "Nosso herói comunista ficou em segundo lugar e o imperialista americano ficou em penúltimo".
 

Quando a idade pegar

O gosto por carros elétricos pelos porto-alegrenses é um fato, apesar do alto preço. A curiosidade é saber como será a venda ou a troca quando os modelos hoje novinhos ficarem velhinhos. E fica em aberto a questão do destino das baterias, estas sim altamente poluentes. Não existe almoço grátis.

Epidemia de burrice

O projeto que dá ao Congresso Nacional o poder de destituir a diretoria do Banco Central, acabando com sua independência, vai além de uma aberração. Significa que uma mula sem cabeça conhece mais de política monetária do que suas excelências que abraçam a causa.

Pureza criminosa

Apareceu mais uma sopa de letrinhas no crime organizado - e muito bem organizado. Além do PCC, surgiu o PCP, Primeiro Comando Puro. Como nos partidos políticos, o PCP é o PCC do B.

50 anos

São Judas Tadeu/ Divulgação/jc
Esta turma da foto formou-se em Administração na Faculdade São Judas Tadeu. O presidente do Conselho do Jornal do Comércio, Mércio Cláudio Tumelero, não está na foto, mas também fez parte desse grupo de administradores, que concluiu a graduação em 1975.
 

Notícias relacionadas