A família de monstros que não assustam

Esta família exposta na calçada de uma loja de fantasias é muito unida na arte de assustar. Mas nem as crianças os temem. Periodicamente, a loja muda alguns membros e os coloca em quarentena até que vejam a luz do sol de novo. Quem sabe, na escuridão, eles conversem entre si, talvez um esqueleto perguntando ao outro se não seria uma boa comer um T-Bone Steak. Já o zumbi prefere miolos.

Historinha de ônibus

O motor do ônibus que fazia a linha T5 apagou de repente na descida da rua Santo Antônio, ontem, por volta das 9h. O motorista ligou, e ele desligou de novo, e assim foi até a rua Santana. Então ele ligou para um número. - Manutenção? Olha, o motor perde potência, não desenvolve. Alguém vem ver o que está acontecendo? Pausa. - Como assim, eu tenho que levá-lo até vocês? Só devo chegar por volta do meio-dia. Deve ter chegado. Ou não.

De volta ao passado

Para quem curte o campo e lavoura ou teve ligações com ele, o gosto mesmo é dormir nas cocheiras cheias de pasto próximo dos animais. Esses cheiros não se esquecem, e as papilas olfativas batem palmas. Adicione papo com a peonada e seus causos e aí a receita fica completa.

Efeito contrário

O julgamento de Jair Bolsonaro e dos outros sete réus significa exposição massiva na mídia. É ler e ver esse samba de uma nota só, cujos acordes finais já são sobejamente conhecidos. Talvez essa exposição prolongada do ex-presidente resulte em efeito contrário. Pode fortalecê-lo.

Casta judicial

O Brasil ostenta uma contradição que dura séculos: o País construiu a maior casta judicial do planeta, 55 mil pessoas protegidas por foro privilegiado.

A desculpa para tudo

A Inteligência Artificial (AI) veio a calhar para quem precisa de desculpa perfeita. Nicolás Maduro disse que a IA criou o fato de um barco com terroristas afundado pelos Estados Unidos. Maridos e mulheres que tiverem vídeos pornôs divulgados na internet também podem dizer que foi IA, entre tantas outras. Pular cerca é coisa de falsificadores.

A fraude do isotônico

Que a falsificação atinge quase todos os produtos de consumo não é novidade, mas há alguns grosseiros como o que imita uma marca famosa de isotônico. Os frios não têm a capa protetora de plástico e muitas garrafas vêm com tampinhas de tamanho diferentes. A rosca da tampa é fácil de criar.

Desordem e atraso

Recentemente, o Pix ganhou mais uma funcionalidade, o Pix por aproximação. A modalidade dispensa QR Codes e digitação, bastando aproximar o celular da maquininha para concluir o pagamento. Mas não existe segurança total, haja vista as fraudes que envolvem mais de sete dígitos. O Brasil é ouro na olimpíada das vigarices.

Tudo junto incluído

Três meses após desembarcar oficialmente no Brasil, o TikTok Shop já se consolida como um poderoso canal de vendas. Une entretenimento, descoberta e consumo em um único aplicativo.

Ativo que não perde brilho