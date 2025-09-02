Um berçário de terneiros na Expointer

Redação JC, interino Para as crianças que frequentam a Expointer, o ponto alto são os animais. No Parque de Exposições Assis Brasil, podem tocá-los e ouvir os sons que fazem. E há um local em especial que tem deixado os pequenos encantados: o berçário de terneiros ou bezerros. O jornalista Mauro Belo Schneider e a fotógrafa Dani Barcellos acompanharam o nascimento da Bezerra Divindade e relatam os primeiros momentos desses animais recém nascidos na Expointer 2025. Matéria está no site do JC.



Inteligência precoce

Que brasileiro é o melhor em tudo, todos sabemos. Bem que tentaram alcançar o primeiro lugar do pódio quando o assunto é precocidade e inteligência. Alena Analeigh Wicker, uma menina de 13 anos, fez história ao se tornar a estudante negra mais jovem a ingressar em uma faculdade de medicina nos Estados Unidos. Mas o recorde global ainda pertence ao brasileiro Caio Temponi, aprovado na faculdade aos 12 anos. Hoje com 16 anos, Caio somou 18 aprovações como o mais jovem do Brasil, o que lhe renderam 2 títulos no Livro dos Recordes.

Jornalistas em guerras

Em tempos de guerra, a primeira vítima é a verdade, já diria o dramaturgo Ésquilo, da Grécia antiga. Se considerarmos a quantidade de jornalistas mortos atualmente em diferentes guerras pelo mundo, ficará cada vez mais difícil o mundo conhecer o que realmente acontece nesses países. E informação é fundamental.

O Futuro da Terra

Circula encartado nesta edição do Jornal do Comércio o caderno especial O Futuro da Terra, com a cobertura completa da premiação a pesquisadores que, com seus trabalhos, ajudam a impulsionar o agronegócio. Aconteceu no auditório da Casa da Farsul, na Expointer, na noite de segunda-feira. Reuniu lideranças empresariais e do agro, gestores públicos, parlamentares, prefeitos, dirigentes de entidades de classe e pesquisadores.

O menor município do RS

Embora concentre as atenções do Rio Grande do Sul ao longo dos nove dias da Expointer, abrigando o imenso Parque de Exposições Assis Brasil, o município de Esteio não é dos maiores do Estado. Pelo contrário. Territorialmente, é a menor cidade gaúcha em extensão.

Vigilância sanitária em debate

O aperto das fiscalizações por parte da Vigilância Sanitária de Porto Alegre em estabelecimentos comerciais da área da alimentação gerou chiadeira. Ontem, a prefeitura realizou um encontro com os empreendedores para apresentar as diretrizes do trabalho dos fiscais. Houve espaço para questionamentos e tira-dúvidas e foram anunciadas novidades que estão em fase de conclusão e revisão para serem implementadas. Esperar para ver.

CNI nos EUA

O presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Ricardo Alban, teve reuniões ontem, em Washington, com a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Viotti, para discutir frentes de atuação do setor privado nas negociações que buscam reverter as tarifas impostas pelo governo norte-americano a produtos brasileiros. O dirigente destacou que a instituição está empenhada em contribuir com as negociações por meio do diálogo e que buscará aumentar a lista de exceções às sobretaxas de Donald Trump.

Tranquilidade na Serra

Bem fez a prefeitura de Gramado em restringir abordagens em calçadas e áreas públicas, especialmente de vendedores de cotas de turismo. Foi grande o número de denúncias de turistas relatando abordagens insistentes e desrespeitosas. A prática, ruim para qualquer cidade turística, tem efeito contrário: acaba afastando até mesmo os prováveis compradores. Quem passou pela Serra, nos últimos meses, já pôde caminhar com maior tranquilidade.

A força da engenharia