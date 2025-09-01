Os pets caninos completam a família

Gaúcha e feliz. Um casal com vários pets caninos em parques e ruas já faz parte da paisagem das cidades. São tratados com muito carinho, como se filhos fossem, inclusive nos cuidados com a saúde e a alimentação. Aliás, é comum atualmente que casais tenham animais de estimação e não tenham filhos.



Negativa familiar

Em um movimento permanente de conscientização sobre a importância da doação de órgãos, a Santa Casa de Porto Alegre lançou a campanha "A vida cabe no seu sim". "A negativa familiar continua sendo um dos maiores entraves para que os pacientes tenham acesso ao transplante", afirma o diretor médico do Centro de Transplantes da Santa Casa, José de Jesus Camargo.

Vai daí que...

...segundo monitoramento de 27 de agosto, do Ministério da Saúde, mais de 80 mil pessoas aguardam na lista de espera por transplantes no Brasil - quase 47 mil à espera de um órgão (rim, fígado, coração, pulmão e pâncreas) e 33.116 por córnea (tecido). Entre eles, mais de 1,3 mil crianças.

A árvore do pão

pg3 árvore na padaria Gilberto Jasper/divulgação/jc

Na avenida Ijuí, no bairro Petrópolis, a manutenção de uma árvore exigiu criatividade e muito trabalho dos proprietários, mas está garantida. É uma honrosa exceção na cidade de Porto Alegre, onde o verde cada vez mais perde espaço para o cimento, o aço e o vidro.

Me dá meu dinheiro aí

Todo fim de mês repete-se um drama para correntistas de bancos que querem sacar todos os ganhos mensais na boca do caixa e deixá-los em casa, seja por comodidade seja por outros motivos, como a desconfiança no sistema virtual como Pix. Os bancos impõem um limite baixo de saques. E detestam dar dinheiro, mesmo que seja o seu.

Tempus fugit

A maioria dos candidatos a cargos públicos se queixa de ter pouco tempo para expressar ideias na campanha ou responder as perguntas nos debates na TV ou no horário eleitoral gratuito. Político que não consegue administrar uma ideia fechada em um minuto e meio, início, meio e fim, não é bem do ramo ou ainda tem muito que aprender. Uma exceção para esta regra: para quem não tem nada a dizer, qualquer tempo é uma eternidade.

E vamo que vamo