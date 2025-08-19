As pombas tomaram conta do Largo Glênio Peres

O Chalé da Praça XV já viveu tempos melhores, inclusive com uma vizinhança mais saudável. Pombas podem ser o símbolo da paz, mas são vetores de várias doenças. Além disso, não dá para sentar nos bancos colocados no Largo Glênio Peres. As pombas chegaram primeiro e deixaram as suas, digamos, digitais da retaguarda.
Jornal JÁ 40 anos
Em agosto de 1985, um grupo de intelectuais de Porto Alegre fundou o Jornal JÁ. Logo, a publicação foi assumida por alguns jornalistas, tendo à frente Elmar Bones da Costa. Pois o JÁ - que além de jornais de bairro e mensários de reportagens depois deu origem a uma editora de livros - está celebrando 40 anos.
Informação local
O slogan "Tudo sobre a China, nada sobre a esquina" notabilizou o JÁ por informações locais, especialmente com jornalismo comunitário nos bairros da região central de Porto Alegre. A celebração dos 40 anos será amanhã, às 18h30min, no prédio da Associação Riograndense de Imprensa (ARI).
A ponta da agulha
É o nome do livro de Claudinho Pereira, que nos deixou aos 78 anos. Narra a história das alegres boates nos anos 1960 e 1970 em que Porto Alegre era uma festa. Claudinho foi uma pessoa extraordinária e um grande amigo, sempre sorridente.
Leilão no Esplanada
O apartamento no edifício Esplanada, na avenida Independência esquina com rua Ramiro Barcelos, de propriedade do espólio e que foi a residência do ex-presidente Emílio Garrastazu Médici, foi vendido em leilão para o pagamento de dívidas do condomínio. Deve valer em torno de R$ 600 mil - não tem garagem.
De tirar o fôlego
A cobertura mais alta da América Latina foi colocada à venda por R$ 125 milhões. O imóvel fica localizado em Balneário Camboriú (SC) e conta com 1.060 metros quadrados, pé-direito duplo, vista panorâmica para o mar, seis suítes, piscina particular e academia com equipamentos que valem mais de R$ 1 milhão. Fosse aqui, haveria compradores?
A China quer negociar
A convite da Embaixada da China, que custeia todas as despesas, uma comitiva de Viamão composta pelo prefeito Rafael Bortoletti (PSDB) e por integrantes do Instituto Federal do RS, está no gigante asiático participando de um seminário internacional voltado à capacitação em reestruturação do comércio exterior para países de língua portuguesa.
Para onde
vai a grana
"Vamos sentar com o ministro da Fazenda e ver para onde estão indo os recursos e analisar caso a caso." A frase é do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, proferida ontem após a abertura do evento "Diálogo Público - Encontro de Ideias", realizado no TCE-RS, ao comentar a ajuda que o governo federal concederá aos setores impactados pelo tarifaço dos Estados Unidos.
Desperdício de saliva
O lugar onde a soma das palavras desperdiçadas é maior que os grãos do deserto chama-se Congresso Nacional. Se formos enxaguar as supérfluas, caberiam no campo de futebol. Pior, boa parte dos assuntos abordados são de extrema inutilidade.
Lá como cá
A queda nos preços do arroz tem gerado preocupação no setor orizícola de Santa Catarina. O preço, em torno de R$ 60 a saca de 50 kg, afeta diretamente o estoque das indústrias e pode impactar até mesmo na próxima safra. Então, vem a ciranda de sempre, menos oferta e o preço sobe para depois cair de novo, subindo igualzito ao Rio Grande do Sul.
Bulimia na bolsa
O mercado bursátil vive de esperanças e expectativas. Hoje, há quem ache que a bolsa já voa muito alto para pouca potência nas turbinas, nas expectativas macro. Há variáveis na rota como os juros americanos, muita turbulência com Donald Trump. Neste ponto os agentes estão "desidratando as expectativas".