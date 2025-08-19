As pombas tomaram conta do Largo Glênio Peres

O Chalé da Praça XV já viveu tempos melhores, inclusive com uma vizinhança mais saudável. Pombas podem ser o símbolo da paz, mas são vetores de várias doenças. Além disso, não dá para sentar nos bancos colocados no Largo Glênio Peres. As pombas chegaram primeiro e deixaram as suas, digamos, digitais da retaguarda.



Jornal JÁ 40 anos

Em agosto de 1985, um grupo de intelectuais de Porto Alegre fundou o Jornal JÁ. Logo, a publicação foi assumida por alguns jornalistas, tendo à frente Elmar Bones da Costa. Pois o JÁ - que além de jornais de bairro e mensários de reportagens depois deu origem a uma editora de livros - está celebrando 40 anos.

Informação local

O slogan "Tudo sobre a China, nada sobre a esquina" notabilizou o JÁ por informações locais, especialmente com jornalismo comunitário nos bairros da região central de Porto Alegre. A celebração dos 40 anos será amanhã, às 18h30min, no prédio da Associação Riograndense de Imprensa (ARI).

A ponta da agulha

É o nome do livro de Claudinho Pereira, que nos deixou aos 78 anos. Narra a história das alegres boates nos anos 1960 e 1970 em que Porto Alegre era uma festa. Claudinho foi uma pessoa extraordinária e um grande amigo, sempre sorridente.

Leilão no Esplanada

O apartamento no edifício Esplanada, na avenida Independência esquina com rua Ramiro Barcelos, de propriedade do espólio e que foi a residência do ex-presidente Emílio Garrastazu Médici, foi vendido em leilão para o pagamento de dívidas do condomínio. Deve valer em torno de R$ 600 mil - não tem garagem.

De tirar o fôlego

A cobertura mais alta da América Latina foi colocada à venda por R$ 125 milhões. O imóvel fica localizado em Balneário Camboriú (SC) e conta com 1.060 metros quadrados, pé-direito duplo, vista panorâmica para o mar, seis suítes, piscina particular e academia com equipamentos que valem mais de R$ 1 milhão. Fosse aqui, haveria compradores?

A China quer negociar

A convite da Embaixada da China, que custeia todas as despesas, uma comitiva de Viamão composta pelo prefeito Rafael Bortoletti (PSDB) e por integrantes do Instituto Federal do RS, está no gigante asiático participando de um seminário internacional voltado à capacitação em reestruturação do comércio exterior para países de língua portuguesa.

Para onde vai a grana

"Vamos sentar com o ministro da Fazenda e ver para onde estão indo os recursos e analisar caso a caso." A frase é do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, proferida ontem após a abertura do evento "Diálogo Público - Encontro de Ideias", realizado no TCE-RS, ao comentar a ajuda que o governo federal concederá aos setores impactados pelo tarifaço dos Estados Unidos.

Desperdício de saliva

O lugar onde a soma das palavras desperdiçadas é maior que os grãos do deserto chama-se Congresso Nacional. Se formos enxaguar as supérfluas, caberiam no campo de futebol. Pior, boa parte dos assuntos abordados são de extrema inutilidade.

Lá como cá

A queda nos preços do arroz tem gerado preocupação no setor orizícola de Santa Catarina. O preço, em torno de R$ 60 a saca de 50 kg, afeta diretamente o estoque das indústrias e pode impactar até mesmo na próxima safra. Então, vem a ciranda de sempre, menos oferta e o preço sobe para depois cair de novo, subindo igualzito ao Rio Grande do Sul.

Bulimia na bolsa