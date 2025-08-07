Porto Alegre,

Começo de Conversa

Fernando Albrecht

Publicada em 07 de Agosto de 2025 às 19:07

União no Salso

Proprietários de 74 unidades no condomínio Life.Co, no bairro Jardim do Salso, em Porto Alegre, se mobilizaram e criaram a Associação dos Adquirentes do Empreendimento Life.Co para tentar impedir o leilão dos imóveis, marcado para hoje. O caso envolve uma disputa judicial envolvendo uma incorporadora.
