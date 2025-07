Como o bolso vazio afeta as ruas do Centro

Para onde foram todos? A maioria ficou em casa. Rua dos Andradas, quinta-feira, às 11h30min. Uma das cenas comuns na Porto Alegre de hoje. À medida que o final do mês vai se aproximando, o dinheiro vai escasseando e o fluxo de pessoas e carros na região também. Observa-se o mesmo nas agências lotéricas, inclusive com diminuição nas apostas. Junto com a concorrência das bets, as acumuladas estão longe de uma década atrás.

O dia em que a cobra fumou

Pois nos início dos anos 1950, aconteceu um caso tão escabroso naquela pequena cidade que os descendentes dos que assistiram a obra do demônio fazem o sinal da cruz até hoje à simples menção do caso. Deixou sequelas terríveis, quem o assistiu teve pressão alta, outros deram para beber. Foi tão terrível que muitos casais se separaram e pelo menos duas senhoras viraram freiras, daquelas que não podem nem falar ou receber visitas.

Antes de narrar a história, é preciso dizer que o cinema de cidades pequenas passavam filmes pornôs da pesada para um seleto grupo de homens, maior parte casados. Eram montagens toscas do cinema mudo, às vezes no acelerado, riscados e com alguns apagões, mas o sexo era pesado. Sessão única à meia-noite. As latas com fitas, como se dizia na época, iam de cidade em cidade levados por confiáveis motoristas de ônibus. Seleta lista era avisada por um preposto do dono do cinema, e a senha de que lá vinha jogo pesado. Nesta cidade a que me refiro, a senha foi "hoje a cobra vai fumar".

O caso foi que o padre Crispim, nome fictício, subiu no púlpito para o sermão de domingo e avisou que no sábado passaria um filme contando a história de uma santa que tinha visões do paraíso, que todos fossem ver. O exército de carolas, maioria veneráveis damas que desmaiam só em pensar em usar decote, nem panturrilha deixavam sem barra de vestido a tapá-la.

Tudo certo, sessão das 20h, cinema lotado de casais e solteironas ultra católicas, sempre com rosário na mão. Embevecidas com as visões da santa, via-se na tela em efeitos especiais terríveis anjinhos assexuados tocando suas harpinhas enquanto sinos faziam BLEMBEM-BLEM BLEM e a moça subindo para nuvens em cima de um andor cheio de rosas. De repente, o inferno. Em vez de anjinhos e céu, uma orgia com vários casais fazendo sexo de forma tão depravada que até o Kama Sutra pareceria catecismo.

Revolta na plateia, senhoras brandindo sombrinhas, gritos de pavor se sucederam, até que as luzes se acenderam e a tela ficou branca. Dedos em riste, gritos de "lincha", o apavorado projetista gaguejava explicações. Soube-se depois que na montagem do filme na segunda parte, em vez do céu, foi emendado com a cobra fumando. Quem foi, nunca soube. O projetista jurou que não foi ele, mas Inês era morta e enxotaram o pobre diabo da cidade. O bêbado da cidade, o Pudim de Cachaça, murmurava que pararia de beber se o céu fosse esse do bacanal.

A sequela mais séria dos que viram o filme foi de uma alemã parruda que fazia faxina na casa paroquial. Dali em diante, ela não podia ver corrimão de escada que montava nele e descia de ré. Mesmo causando um trauma, teve gente da plateia jurando que viu olhos brilhando em senhoras de preto e alma pura. Mas isso foi coisa desse povo falador.