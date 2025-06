Quando a chuva cai, as lembranças de maio de 2024 vêm junto

Podia até ser uma imagem do De Volta ao Passado, mas é tão recente que parece ter sido feita ontem. O temor de repeteco da enchente de maio de 2024 é tranquilizado por especialistas, que dizem que não há no horizonte essa possibilidade. Certo, mas quem teve a casa com mais de dois metros debaixo d'água não se tranquiliza asi no más.

A soma de todos os medos...

Como no livro de Tom Clancy. O Vale do Taquari, atingido nas cheias do ano passado, não esqueceu os últimos dias. Têm sido de apreensão e medo. Muitas crianças, tão logo começa a trovejar ou chover forte, escondem-se sob as camas e choram. Trauma de três enchentes em sete meses: setembro e novembro de 2023 e maio de 2024. Os 36 municípios da região ainda têm muitas famílias morando com parentes, amigos e vizinhos. Na quarta-feira, o rio atingiu a cota de inundação.

Causa e efeito

Federação dos Médicos

A nova direção da Federação Nacional dos Médicos (Fenam) tomará posse em 1º de julho de 2025, em Brasília. O vice-presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Felipe Vasconcelos, será reempossado como Diretor de Defesa Profissional.

Inclusão social

Nova bomba velha

A super bomba de mais de 13 toneladas do arsenal do exército americano já foi testada há 57 anos no Vietnã. Teve alguns melhoramentos, mas, basicamente, é a mesma. Seu apelido era Daisy Cut, algo como margarida desfolhada, para dar a ideia do estrago.

Devo, não nego, não pago

São 35 milhões os brasileiros que têm dívidas em bancos, aponta relatório da Serasa. No Rio Grande do Sul são 1,6 milhão. A empresa e mais 40 bancos se unem para reduzir a maior causa de endividamento do País, com descontos de até 97%.

Ô de casa!

Esta frase era repetida diariamente na frente de muitas casas do anos anteriores a 1960. De lá para cá, começou o aperfeiçoamento das fechaduras e chaves, o emprego dos porteiros de prédios e o faturamento das empresas de segurança voltadas a prédios. E dizer que tudo começou com uma fechadura que podia ser aberta com facilidade, com um pedacinho de metal. Então começou o reinado da Yale e do medo de invasão do lar.

Como chegamos onde estamos paulatinamente, copiamos a Síndrome da Lagartixa, que pula da panela com água fervente, mas que se deixada na água aquecida até a fervura, morre queimada. É uma boa régua para se medir a intranquilidade condominial e residencial, acompanhar a evolução da porta trancada desde o tempo de pesadas trancas na parte interna até reconhecimento facial. E, no entanto, mesmo aumentando a segurança, ficamos apreensivos com um medo que está presente em todos os dias e horas. É um paradoxo da vida moderna, cada vez mais enjaulados nas nossas tocas, onde se respira medo.

Como nós, lagartixas, não percebemos que a água da panela estava cada vez mais quente? Porque temos o hábito de deixar como está para ver como fica. Mesma coisa nas entradas dos prédios da classe média, que há décadas ficavam abertas o dia inteiro para fechamento às 22h. O temor maior era que os mendigos aproveitassem a brecha para pedir dinheiro. Acreditávamos que ladrão raramente viria de dia, que o reino deles é a madrugada. Não mais.

Quando as chaves não adiantaram mais, passamos para mecanismos mais sofisticados, como o porteiro eletrônico, mesmo com portaria, e depois chegou o que era bordão do programa Zorra Total da Globo, "cara crachá". Então, vieram senhas, tags e, por fim- mas que não será o fim-, o reconhecimento facial. Como a maioria dessas engenhocas high-tech, falham mais que deveriam. O pior de tudo é que a evolução dos drones permitiu a invasão de privacidade até das coberturas. Silenciosamente, eles podem espreitar o interior das casas com o uso de teleobjetiva nas câmaras, fazer um rol dos bens móveis, hábitos dos moradores e até saber quando saem e voltam da rua.

Quando vejo documentários sobre sítios e moradias nas áreas rurais de cidades pequenas, dá vontade de gritar "não cresçam, fiquem pequenos". Quando pedem asfalto, depois pedem quebra-molas e, na esteira do asfalto, vêm os homens do mal. O que nos leva a outra pergunta: por que os homens de bem escasseiam e o número de homens do mal cresce cada vez mais?