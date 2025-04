Praças de Porto Alegre pedem socorro

Mauro Belo Schneider, interino Um problema antigo de Porto Alegre é a manutenção das praças. Pode parecer uma reinvindicação superficial, mas são nesses locais verdes que as crianças de todas as classes sociais têm a oportunidade de se desenvolverem em meio à natureza, de forma democrática e livre. A Praça Caraíbe, na Vila Assunção, na Zona Sul da Capital, em frente ao santuário Schoenstatt, sempre foi muito frequentada pelos pequenos, mas atualmente vive vazia, já que apenas um dos quatro balanços segue pendurado. Na área do escorregador, sobrou somente a caixa de areia, pois o equipamento sumiu, assim como o vai e vem, cujas hastes embalam o vento em vez da tábua de madeira.



O que diz a prefeitura

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb), informa que os brinquedos que estavam danificados, na Praça Caraíbe, Vila Assunção, foram retirados e estão sendo reformados. Assim que o serviço estiver concluído, na segunda quinzena de abril, os brinquedos serão recolocados no playground. As solicitações de serviços devem ser encaminhadas pela plataforma 156 POA.

Óptica mais antiga do Brasil é gaúcha

Hoje, 1° de abril, celebram-se os 130 anos da Óptica Foernges, a óptica mais antiga do Brasil, cuja história se entrelaça com a própria trajetória de Porto Alegre. Fundada em 1895, na Rua da Praia, a Óptica Foernges nasceu do espírito visionário de Carlos Foernges e, desde então, vem sendo conduzida por sua família. Um pessoal de visão.

Espírito do R$ 1,99 segue vivo

Quando as lojas de R$ 1,99 surgiram no Brasil, foi uma febre. Elas duraram bastante tempo, mas foi difícil de manter o valor. Agora, o varejo de preço único parece estar voltando com força. Lojas de tudo por R$ 10,00, R$ 12,00 ou R$ 20,00 se espalham pela cidade.

Feira do Livro em abril

Nos próximos dias 10, 11 e 12 de abril, a Câmara Rio-Grandense do Livro chegará a um dos maiores bairros da Capital com a realização de uma Feira do Livro. O evento ocorrerá na avenida Macedônia, próximo ao Centro de Comunidade Restinga (Cecores), das 9h às 19h. A Feira do

Livro da Restinga tem o apoio do Ponto de Cultura Africanidades e faz parte da programação do Abril Livro, mês em que a CRL promove ações que destacam o livro e a leitura. Os visitantes poderão encontrar uma ampla seleção de livros com preços acessíveis. O evento será realizado com recursos da Câmara do Livro e apoio de alguns parceiros, como a Secretaria Municipal da Cultura, o Cecores, a Colombo Eventos e a RL Net.

Instituto para promover inclusão

O Instituto Amores Fati será lançado nesta sexta-feira, 4 de abril, no Tecnopuc, em Porto Alegre, onde será sua sede. A missão do instituto é promover a inclusão plena e efetiva de pessoas com deficiência em todas as esferas da sociedade, e defender os direitos dos PCDs, pessoas com doenças raras, autistas e com Síndrome de Down.

Ponto para o navio no Pontal

Navio Babitonga atracou no Pontal Shopping /Mauro Belo Schneider/Especial/JC