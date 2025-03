Gaúchos na mira de Colônia do Sacramento

Por Mauro Belo Schneider, interino. Embora a maioria dos turistas de Colônia do Sacramento, no Uruguai, seja composta por argentinos, os gaúchos e paulistas já representam 40% dos visitantes. O público vai ao destino em busca de experiências que envolvem gastronomia e vinhos. A cidade, aliás, é a única fora do Rio Grande do Sul que integra a Rota do Império Lusitano do Sul, que inclui 13 municípios com influências portuguesas. Um café da manhã no Machry, na Zona Sul de Porto Alegre, detalhou os atrativos e contou com a presença do secretário de Turismo de Colônia, Martin de Freitas, na última sexta-feira.



Toscana da América do Sul

Colônia é apelidada como a Toscana da América do Sul por contar com diversas vinícolas e seus hotéis boutique em paisagens exuberantes. A Cidade Histórica, inclusive, é considerada patrimônio histórico pela Unesco. Entre maio e junho próximos, acontece a Festa do Chocolate e, para os amantes de corrida, uma maratona. Dá para aliar uma dessas atividades com uns dias em "slow motion" em terras uruguaias.

Por falar em turismo

Aconteceu, neste fim de semana, a 39ª edição da Feira Ugart, o principal evento de negócios turísticos do Sul do Brasil, no Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, em Porto Alegre. Promovido pela União Gaúcha dos Operadores e Representantes de Turismo (Ugart), o evento reuniu operadores, agentes de viagem e representantes turísticos sob o lema "Um Mundo de Ideias: Atualização, Conhecimento, Network e Negócios".

Que bom que a Usina voltou

A Usina do Gasômetro reabriu parcialmente na semana passada Tânia Meinerz/JC

A pior coisa para uma cidade é ter seus pontos turísticos fechados, pois passa uma sensação de abandono e descaso. Por isso, é motivo de celebração a reabertura parcial da Usina do Gasômetro, que agora é sede da Bienal do Mercosul.



Uma praticidade para o South Summit

Assim como no ano passado, um serviço de transporte funcionará no Praia de Belas Shopping com diversas saídas ao longo dos dias de evento no Cais, entre 9 e 11 de abril. No Praia também haverá um receptivo para convidados. É uma bela notícia, visto que o estacionamento do Embarcadero nem sempre dá conta.

Preparação gratuita para o Encceja

Podem ser feitas até hoje em frm.org.br/seja as inscrições para o curso SEJA, uma formação online e gratuita destinada a jovens e adultos que não conseguiram concluir seus estudos na idade apropriada. O curso tem como objetivo preparar os participantes para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), permitindo que obtenham o diploma de ensino fundamental ou médio, de forma acessível e com total flexibilidade. Iniciativa do Instituto Equatorial, em parceria com a Fundação Roberto Marinho.

Esquina do Futuro

Será lançada no próximo dia 16 o que está sendo chamada de Esquina do Futuro. Trata-se de um local para carregamento rápido e ultrarrápido de veículos elétricos. Ficará na avenida Nilo Peçanha, nº 2626. A promessa é que até o fim de 2026 serão mais de 50 eletropostos conectando o Chuí a Torres.

Dia do Diagramador