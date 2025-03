Marcas e nomes de peso presentes no Marcas de Quem Decide 2025

Mais de 800 pessoas estiveram no Teatro Fiergs, ontem, para acompanhar a apresentação da pesquisa Marcas de Quem Decide, do Jornal do Comércio. Empresários de peso, gestores públicos, executivos e profissionais de destaque da comunicação e marketing estiveram presentes no evento. Dirigentes de federações empresariais também marcaram presença, caso dos presidentes da Fiergs, Claudio Bier, e da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, na foto com o diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.