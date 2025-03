O bom exemplo da coleta de lixo em Nova Petrópolis

A prefeitura de Nova Petrópolis fez a primeira coleta de lixo eletrônico, óleo de cozinha e vidro em 2025. Foram recolhidos 11.187 quilos de resíduos, sendo 4.867 quilos de lixo eletrônico, 6.320 quilos de vidro, e 1.500 litros de óleo de cozinha. Os resíduos recolhidos tiveram destinação correta e reaproveitamento em outros usos, graças a parcerias com empresas locais. Um ótimo exemplo a ser seguido.



Luxo na Serra

Uma pesquisa encomendada pela Planta, empresa paranaense de Inteligência Estratégica, mostra os números do mercado imobiliário de Gramado e Canela durante 2024. O metro quadrado dos imóveis novos chegou a R$ 18.914 em Gramado e R$ 13.953 em Canela. O de Gramado é maior, em média, que o das três capitais da Região Sul - o metro quadrado de Florianópolis (SC) é de R$ 16.943, o de Porto Alegre R$ 14.344 e o de Curitiba (PR) está em R$ 13.664.

Imóveis de alto padrão

Cerca de 80% dos imóveis que estão à venda em Gramado tem o valor entre 700 mil a R$ 2 milhões. Os imóveis de super luxo tem valor, em média, de R$ 7 milhões e Gramado possui imóveis em planta com metro quadrado que chegam a custar R$ 37.143. Este segmento já responde por 12,5% do total da demanda. No total, a oferta é de 1.774 imóveis novos à venda em Gramado e 1.051 em Canela. A maioria é composta por apartamentos de dois dormitórios.

Tesla na China

A nova megafábrica da Tesla em Xangai, no leste da China, exportou na sexta-feira o seu primeiro lote de baterias de armazenamento de energia megapack. As informações são da agência de notícias Xinhua, da China. Levou pouco mais de um mês após o lançamento da sua produção para realizar a sua primeira venda ao exterior.

Ela merece

Os 70 anos que a Ascar completa em 2025 foi tema do Grande Expediente da Assembleia Legislativa na quinta-feira passada. A homenagem foi uma proposição da deputada estadual Silvana Covatti (PP), relembrou a história dessas sete décadas e destacou as principais ações de Assistência Técnica e Extensão Rural e Social (Aters) da Emater/RS-Ascar.

Distribuidora destaque

A Certel, de Teutônia, conquistou o segundo lugar nas categorias "Permissionárias acima de 10 mil unidades consumidoras", "Maior crescimento anual 2024/2023" e "Brasil Permissionárias" do prêmio Aneel de Satisfação do Consumidor, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. De todas as distribuidoras do País, as 12 melhores avaliadas na pesquisa são cooperativas.

Inteligência climática

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) lançou, na sexta-feira, o projeto "Inteligência Climática para Caxias do Sul", iniciativa que deverá aprimorar a forma como a cidade lida com as adversidades do clima. Inclui a instalação de oito estações meteorológicas, estrategicamente distribuídas pelo território do município, com o objetivo de monitorar as condições climáticas em tempo real, oferecendo dados abertos e acessíveis à comunidade, produtores e órgãos públicos.

Rodeio de caminhões

Nathan Lemos/JC

Um rodeio de caminhões reuniu os melhores motoristas do transporte de combustíveis, açúcar e biomassa do Brasil em Canoas no fim de semana. O evento, promovido pela Raízen, ocorreu na sede da Dinon Transportes, em Canoas. Cinquenta motoristas fizeram um circuito para avaliação de suas performances. Dez estão selecionados para a final no meio do ano no Nordeste.



Expoagro Afubra