Para improvisar um vaso para flores use a imaginação

As chances de Leite

Olhando o quadro sucessório para as eleições de 2026, vem logo à lembrança um velho provérbio: Deus ajuda quem cedo madruga. Pois o governador Eduardo Leite (PSDB) madrugou. Os demais pré-candidatos ao Planalto ainda estão cochilando nos braços de Morfeu. Acham que vão ser candidatos. Se o governador gaúcho tem chance? Seu caminho cheio de pedras escorregadias passa por alianças com grandes partidos, tempo de televisão, e aquele senhor que ninguém controla, o imponderável. À primeira vista e levando em conta a intuição, tem chance sim. Tem passado, tem presente administrativo e é um nome novo entre velhos políticos. E ajuda ele não ser dos extremos.

Lomba abaixo

As más notícias não param de chegar para o presidente Lula (PT). Pesquisa do PoderData mostra que a avaliação do presidente entre mulheres caiu 21 pontos e a desaprovação vai a 53%. O pior para ele e sua equipe é que a tendência não é queda isolada. A essa altura, a única esperança é que o efeito de isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil se traduza em aumento de aprovação do governo federal, mas sabemos que isso não se dá da noite para o dia.

Já no Rio Grande do Sul...

O Instituto Paraná Pesquisas divulgou ontem que o deputado federal Tenente-Coronel Zucco (PL) está na liderança das intenções de voto para o cargo de governador do Estado. De acordo com o levantamento, no cenário estimulado, Zucco tem 27,4% das intenções de voto, enquanto Juliana Brizola (PDT) tem 21,2% empatada com Edegar Pretto (PT), que tem 21,0%. Convém ressaltar que as primeiras pesquisas são como as nuvens, mudam a cada momento. E a eleição é em outubro de 2026.

...tudo muda como a nuvem

Até porque o grid de largada ainda não está completo, por enquanto é treino como na Fórmula 1. Outro aspecto é que os percentuais de intenção de votos podem ir além do piso, podem ser teto dos candidatos. Seja como for, nem a lista dos candidatos está completa - o MDB nem bateu o martelo. O que se sabe de Zucco é que ele deve fazer dobradinha com o deputado federal Marcel van Hattem (Novo), que deve disputar o Senado - são duas vagas.

Pedal das Chaminés

pg3 Pedal das Chaminés do Shopping Total Tatiana Bandeira/Divulgação/JC

Acontece no próximo domingo, 23 de março, o Pedal das Chaminés, que já foi incorporado ao calendário dos porto-alegrenses nas homenagens ao aniversário da capital dos gaúchos, que completa 253 anos dia 26 de março. O evento é realizado em parceria com a prefeitura de Porto Alegre, BikeTech e Centro Cultural Total. A imagem mostra o evento de 2024.



Dias contados

Dia 28 de março será o último dia do funcionamento do Restaurante Berna, no 7º andar do Palácio do Comércio. A Associação Comercial preferiu outro operador. O Berna prestou bons serviços ao longo de 21 anos para o povo do Centro, inclusive fornecendo almoço às reuniões de ACPA e Federasul. Pena.

