Evento na Fiergs mostra governador disposto a tentar Presidência da República

O primeiro evento INDX - encontro com a indústria, realizado pela Fiergs -, reuniu capitães da indústria gaúcha para ouvir o governador Eduardo Leite (PSDB). Como já havia ocorrido na Expodireto e na Fecomércio-RS, o tucano recebeu apoio do empresariado para uma candidatura ao Planalto em 2026. E deu mais um passo na sua demonstração de disposição em concorrer (matéria nesta edição). Na foto, o anfitrião, Claudio Bier, presidente da Fiergs; o industrial Jorge Gerdau Johannpeter e o governdador.



Uma no cravo outra na ferradura

Bier fez um elogio público ao trabalho do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e também à disposição do governador ao diálogo com a indústria. Mas também entregou um documento com reivindicações e finalizou sua participação insistindo na criação de um "Fundopem da irrigação" para o RS.

Lotação esgotada

O primeiro grande evento da Fiergs pós-eleição do presidente Claudio Bier mostrou a capacidade de arregimentação dos industriais sob seu comando. A reunião-almoço estava com todas as mesas ocupadas e chamou atenção a quantidade de empresários do interior do Estado, além de autoridades e políticos.

Subida e descida

Um taxista de Porto Alegre tinha dois celulares a bordo, um mais no alto e outro no início do painel. O primeiro estava ligado no navegador Waze, o segundo estava com a tela escura. Quando o sinal fechava para ele, batia na tela de baixo, que mostrava o jogo de apostas do Tigrinho. Tudo somado e diminuído, gastava embaixo o que ganhava em cima.

Novo HPS

O advogado Paulo Guimara foi nomeado para a Diretoria de Relações Institucionais e Captação de Recursos da Secretaria Municipal da Saúde pelo prefeito Sebastião Melo (MDB). É um desafio e tanto porque sua primeira tarefa será captar R$ 150 milhões para o novo HPS, expansão do Hospital de Pronto Socorro que será construída nos fundos, na rua José Bonifácio.

Cidade dos anjos

Gravataí recebeu a certificação internacional de "Cidade Angels" pela promoção de cuidados do Acidente Vascular Cerebral (AVC). É a segunda cidade no Estado e uma das 27 no mundo a obter esse reconhecimento. A certificação, concedida pela Iniciativa Angels, indica que o município está plenamente capacitado para oferecer atendimento eficiente e integral aos pacientes com AVC.

Há sinceridade nisso?

Em primeiro lugar, o Imposto de Renda ora extinto para quem ganha até R$ 5 mil não é imposto de renda, é imposto sobre salário. Ou alguém acredita que ganhar dentro dessa faixa permite viver como outrora vivia a classe média? Segundo, ao abrir mão desta receita, o governo federal tão somente dá uma pequena folga na voracidade fiscal deste País. E o objetivo principal não foi para este povo, foi para melhorar a popularidade daquele que senta na cadeira número 1, de olho nas eleições de 2026.

Porém...

...o porém de sempre, é fatal que o governo encontre uma forma de tungar outros segmentos da sociedade. Fez isso sempre e assim será até o século dos séculos. O Brasil não é um país justo.

As cédulas de 30

O assustador não é a proliferação de vídeos falsos e velhos em que a falsidade salta à vista. O assustador é que tanta gente, inclusive profissionais liberais e pessoas bem postas na vida, repasse estas peças, acreditando que são verdadeiros - verdadeiros como uma nota de 30 reais. Se pessoas desse calibre acreditam nessas falsidades, imaginem uma pessoa comum.

Catadores

O tema dos catadores de rua em Porto Alegre segue repercutindo entre leitores. Moradora da região central da Capital comenta que nunca viu tanta gente buscando material reciclável nas ruas.

Instituto Floresta

Voluntários do Instituto Cultural Floresta e as organizações SOS Educação RS e Formiguinhas pelo RS entregaram móveis, colchonetes e brinquedos à Escola de Educação Infantil Realiza, que atende crianças de até cinco anos em Eldorado do Sul.

