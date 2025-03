Prefeito e vice-governador desfilam no Carnaval de Porto Alegre

"Quem tem dois quadros, tem que somar, e não diminuir. Um mais um, igual a dois! Um menos um, igual a zero! Aí vai ter lugar. Um mais um, um vai para cá, o outro pra lá... Um menos um, igual a zero, os dois vão para a casa". Trecho da entrevista de Pedro Simon (MDB) para o Jornal do Comércio no mês passado. O vice-governador Gabriel Souza e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, ambos do MDB, sonham em morar no Palácio Piratini. Na imagem, os dois sorridentes desfilando no Carnaval do Porto Seco na capital gaúcha. Pelo visto, seguiram o conselho de Simon. Ou não.