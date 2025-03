A vez do desassoreamento do Rio dos Sinos

Na segunda-feira começaram as obras de desassoreamento do Rio dos Sinos pela prefeitura de São Leopoldo. O prefeito Heliomar Franco (PL) explica que serão empregados recursos próprios. Os trabalhos irão reforçar a segurança do dique e dos muros de proteção da área central da cidade, dentro do Plano Municipal de Prevenção de Enchente.



Uma boa viagem

A Festa das Colheitas, de Caxias do Sul, criou um espaço dedicado à Imigração Italiana. Criado pelo Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre e pelo Consulado Honorário Italiano de Caxias do Sul, traz a estrutura de um navio. Na popa, imagens reais dos embarques dos italianos feitos no Porto de Gênova; no deque, vídeos, narrações e sons do apito do navio. A proa marca a travessia pelo oceano.

Cuesta abajo

O Índice de Desempenho Industrial (IDI-RS), divulgado pela Fiergs, mostra queda de 0,3% em janeiro, na comparação com dezembro de 2024, a segunda retração seguida, e elevação de 3,2% na comparação com o primeiro mês do ano passado.

Passinho pra cá, passinho pra lá

A ex-primeira-dama da República ensaia seus passos para um eventual passo à frente. Michelle Bolsonaro entrou no modo pré-campanha para 2026. Nas últimas duas semanas, intensificou suas aparições públicas por meio de entrevistas e de conversas com a imprensa. O maridão será tornado inelegível nem que seja na marra.

Guerra de bugio

Em entrevero de bugio, uma das armas de defesa é jogar excrementos no adversário. Com Donald Trump prometendo taxas em 50% às importações do Canadá, que revidou criando sua taxa nos produtos americanos, o céu é o limite. É como um duelo no faroeste - que é o que se passa. Precisa ser rápido e ter boa pontaria.

Inflação de deputados

Se tudo aumenta no Brasil, porque não o número de deputados federais? O presidente da Câmara, Hugo Motta (REP-PB) quer inflacionar a Casa subindo o número de parlamentares de 513 para 527. Mas primeiro tem que negociar com os russos. Motta vai ao STF.

Prêmio merecido

O presidente emérito do Grupo RBS, o empresário Jayme Sirotsky, 90 anos, é o homenageado com o Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa, concedido anualmente pelo Comitê de Liberdade de Expressão da Associação Nacional de Jornais (ANJ), a partir de decisão unânime da diretoria da entidade.

Não cutuca a onça!

Funciona para o público interno Lula fazer bravata com Donald Trump, "não tenho medo de cara feia" por aí, mas provocar grandalhão não é uma boa ideia, ainda mais que o grandalhão já não vai com a cara do presidente. Melhor deixar com o Itamaraty.

Otimismo com a IA

O Brasil é o país mais otimista da América Latina sobre o potencial de uso da Inteligência Artificial (IA) no ambiente de trabalho. Segundo a pesquisa inédita "Inteligência Artificial no mundo corporativo", da SAP, 52% das empresas nacionais tem percepção totalmente positiva sobre o recurso e outros 27% a enxergam de forma favorável, mas com alguma ressalva.

Café com lojistas