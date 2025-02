Contra o calor, a cor

No centro de São Leopoldo, a mulher enfrenta o calorão que assola o Rio Grande do Sul, mas não abre mão da proteção maternal. E, de quebra, é multicolorida, como manda a moda verão.

O porre do Sol

Vocês já viram o Sol bêbado e a Lua chutando para ver se acordava da bobeira? Pois eu vi. Os carnavais dos velhos tempos em Porto Alegre, no início dos anos 1960, eram bons para rir também. Os bailes dos clubes sociais e os respectivos blocos animavam foliões e davam outra vida aos punhos. Quando alguém visitava outro clube a pancadaria era comum, rivalidades bestas e levadas ao extremo por brigas a socos e pontapés, assunto que animava as conversas pós-Carnaval.

Nestas ocasiões, pelejas que começavam nos salões e terminavam na rua, era comum sobrar para os repórteres que cobriam a brigalhada, fotógrafos em especial. Eu escapei delas por pura sorte, mas o fotógrafo tinha que chegar perto. Nem por isso se fazia BO. Apanhar era um risco da profissão e se não se fazia uma tragédia, era considerado normal. Um dos mais "premiados" foi Assis Hoffmann, que também era alvo nas passeatas esticadas no Centro da cidade. Olho roxo combinava com sua pele.

O Carnaval de rua era forte. Firme e poderoso. O desfile das tribos, blocos e escolas de samba atraía multidões. Os desfiles mudaram de lugar várias vezes, o último antes do Porto Seco - onde perdeu a graça - foi na avenida João Pessoa. O que vinha da João Alfredo era a subida da Borges até o Mercado Público. Antes de contar o porre do Sol, uma explicação. Tribos de índios tinham até nomes de índios norte-americanos entre as brasileiras. Ali por 1970, uma delas tirou o primeiro lugar com o enredo Ascensão e Queda do Império Inca, narrado em tupi-guarani. A bateria era bisonha. Na hora de receber o troféu, o cacique fez um discurso em português arrevesado. Acho que foi então que começou a globalização. Muitas fantasias eram à base de penas de espanador.

O caso do Sol e da Lua foi em 1965 ou 1966. O carro alegórico pioneiro era uma enjambração total, até as rodas eram ovais. Em cima do tablado, o Rei Sol e a Rainha Lua se alternavam no samba, eis que os dois não podiam rolar ao mesmo tempo. Na altura da Rua dos Andradas, os empurradores do estranho veículo pararam, um caminhão da TV Piratini cobria o desfile. A Lua gingava freneticamente, além da conta, por que o Sol, teoricamente escondido pela noite, não conseguia acordar pelo desmaio alcoólico, bêbado como um gambá. E dê-lhe chute na bunda do parceiro, em vão.

Os voluntários que empurravam o carro alegórico requereram de travar as rodas e Sol, Lua, tudo desceu a lomba da Borges até o edifício Guaspari, hoje Lebes. Que noite, senhores e senhoras. Dois espetáculos em um só. E de graça.