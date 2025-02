O espanto do gatinho ao ver o pôr do sol em Porto Alegre

Se pudesse falar, esse gatinho talvez dissesse isso ao ver o pôr do sol no Pontal do Estaleiro. Como os humanos, ele ainda não tinha ideia que parte do mundo que não é belo é aquele que os humanos estragam.



Órfãos da cidade

À pergunta se vão abrir nos dias de Carnaval, a maioria das operações gastronômicas, desde as pequenas até as grandes, respondem "não". Então quem vai ficar na cidade se municie com endereços de tele-entrega, porque não vai ser bolinho para os que ficarem. Foi assim no Natal e no Ano Novo. Aí dos ficantes.

Outra estiagem I

A escassez de talentos tornou-se um dos maiores desafios estratégicos enfrentados pelas empresas. Com a competitividade no mercado de trabalho em alta, é crescente a dificuldade de contratar e reter profissionais qualificados. Pesquisa da FGV IBRE aponta que seis em cada dez empresas enfrentam esses obstáculos, e 77,2% delas consideram a contratação como o principal desafio na gestão de pessoas.

Outra estiagem II

O comentário acima é de Kecia Santos, do RH da Federação das Indústrias de Minas Gerais. É geral essa estiagem de cérebros, assim como pessoas qualificadas em todos os níveis de empregos. No Rio Grande do Sul vivemos esse drama também. É no setor de Serviços que a seca é maior. O pior é que há resistência à contratação, mesmo que signifique salários maiores.

Invasão castelhana

Chegada de turistas argentinos superaram as expectativas em Santa Catarina. O Brasil registrou 1.483.669 chegadas de turistas internacionais em janeiro, um aumento de 55% em comparação ao mesmo período do ano passado, informa o blog Jefferson Jornalista. São argentinos, chilenos, paraguaios e uruguaios. Nas fotos em grupo nas praias observa-se que quase a totalidade das mulheres são magras. E não é de fome.

Ajuda aos necessitados

A Spaan convoca a comunidade para que ajude na arrecadação de bens essenciais na rotina de mais de 100 idosos que nela residem. A baixa de doações ocorre especificamente pelo período de férias da maioria dos voluntários entre dezembro e janeiro.

Presente fora de época

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) informa que o pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) recebidas no tribunal no mês de janeiro de 2025 e devidas pela União Federal, suas autarquias e fundações estará disponível para saque pelos beneficiários a partir do dia 6 de março.

O presente ideal

Se fosse possível ouvir os gaúchos que sofrem com o calorão sobre qual o presente que gostariam de receber, talvez fosse apenas o ardente desejo que a meteorologia estivesse errada ao prever onda de calor até o dia 10 de março.

Mundo cruel

Mais de 50 pessoas morreram no Congo após terem comido morcegos. Em alguns países viraram iguaria, mas na África deve ser fome mesmo. Há dois tipos de morcegos, os hematófagos, que se alimentam de sangue de animais e humanos, se derem chance, e os que comem frutos. Estes são bons para eliminar insetos daninhos, então não vá matar morcegos por aí porque os brasileiros não são vampiros.

O mel das mansinhas

Nos dias 21 e 22 de março o Colégio Teutônia será palco do XI Seminário Regional de Meliponicultura, reunindo especialistas, produtores e entusiastas das abelhas sem ferrão. O evento, promovido pela Associação de Meliponicultores do Vale do Alto Taquari, Emater/RS-Ascar, Prefeitura de Teutônia e Colégio Teutônia, contará com programação diversificada.

Os humilhados