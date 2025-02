Os vitrais que contam a história de um bairro de Porto Alegre

Houve tempo em que essa arte milenar conquistava corações e mentes pela beleza sempre iluminada ao natural. Criar vitrais tem poucos sobreviventes. Essa está na antiga Sociedade Gondoleiros na avenida Presidente Roosevelt. Na época se chamava Avenida Eduardo. O bairro se orgulhava de não depender do Centro e elegia sempre o mesmo vereador, Aloísio Filho. Próximo à Moura Azevedo havia um armazém que vendia de tudo, incluindo galinhas vivas. O nome era um espetáculo: Armazém Edmundo, o Terror da Zona. O dono era Edmundo Weissheimer.



Por falar em Gondoleiros...

Assim como outros clubes sociais, o Gondoleiros brilhava com os bailes de salão no Carnaval. Não era preciso saber dançar, era só espetar os dois indicadores para cima e pular como se tivesse coceira na retaguarda. Os clubes sociais entraram em declínio, a maioria desapareceu ou quebrou. Fim do cheiro de lança perfume no ar.

Marcas de Quem Decide 2025

27ª edição da pesquisa Marcas de Quem Decide já tem data para ser apresentada. O evento será realizado no dia 24 de março, no Teatro Fiergs, na Zona Norte de Porto Alegre. O levantamento mede a lembrança e a preferência das marcas em mais de 70 setores da economia gaúcha. Lideranças empresariais já estão reservando a agenda.



O lado bom do caminho ruim

Para quem tem idade, ir para Tramandaí e outras praias mais adiante nos anos 1950 era uma aventura que se amava, apesar das dificuldades. Para a então chamada Rainha das Praias, o caminho começava em Gravataí, batendo o ponto que controlava a velocidade máxima de 80 Km/h aferida em outro ponto em Osório, com parada obrigatória em Santo Antônio da Patrulha com seus formidáveis sonhos. Sentia-se o cheiro da maresia quilômetros antes de chegar, assim como a visão das dunas ainda livres dos prédios altos. No Centro, na avenida Emancipação, comia-se sorvete "americano" de máquinas como hoje. Os mais velhos bebiam Cuba Libre, rum e Coca-Cola, os pobres bebiam Samba, cachaça e Coca. O Bar do Wili reinava absoluto. No lado interno, mesas para refeições. Na calçada, chope antes, durante e depois, acompanhado de casquinha de siri. Três hotéis famosos, o Siri, quase na orla, o Sperb e o Gaúcho, que oferecia cabanas. Conheci a praia de Mariluz, também no Litoral Norte do RS, quando tinha 13 anos. O nome vem do loteador, Omar Luz. Só existia o hotel de mesmo nome e cinco chalés. Para chegar lá era preciso ter espírito de aventura. Pouco depois da ponte sobre o Rio Tramandaí, o calçamento terminava. Para continuar sem atolar na areia fofa os carros passavam por uma esteira de madeira. Depois, só pela beira da praia ou um tortuoso e longo trajeto entre as fazendas da região. Não existia a Interpraias. Esta alternativa era usada quando o mar bebia muito e estava de ressaca. Lembro que havia várias cancelas. Outra lembrança foi de um ônibus cujo motorista se aproximou muito do mar bem na hora que veio uma onda descomunal e o ergueu para, depois, depositá-lo suavemente na areia. Quando se é piá tudo é festa, mas depois de comer a mesma comida no hotel por uma semana, a coisa fica desagradável. Uma única guarita de madeira era ocupada pelo salva-vidas, que alguém que não tinha mais nada para fazer rebatizou para guarda-vidas. A Humanidade pode ser cretina quando quer. O único divertimento era passear entre as dunas ou visitar Santa Teresinha, a um quilômetro. Cabanas sobre palafitas e diversão só para os adultos. Eu me apaixonei por uma delas, mas a desnaturada ignorou meus olhares súplices e destroçou meu coração. Por algumas horas apenas, é verdade.

Borges, o sábio

Não odeies o teu inimigo, porque, se o fazes, és de algum modo o seu escravo. O teu ódio nunca será melhor do que a tua paz. (Jorge Luis Borges, escritor argentino)

Tudo tão estranho...

Bufê de um restaurante de shopping center de Porto Alegre. A comida é boa, mas está sempre fria. Peço para a atendente aquecê-la. - Até que ponto o senhor quer que aqueça? - Ao ponto de ser comida quente. Veio metade quente e a outra metade veio morna.

Feliz aniversário

Maior em número de associados e mais antiga cooperativa de infraestrutura do País, a Certel completou seus 69 anos ampliando a geração própria, considerando-se a previsão de início neste ano das obras da Hidrelétrica Bom Retiro, no rio Taquari, entre Cruzeiro do Sul e Bom Retiro.

Festa com proteção

Neste domingo, a Rua Coberta de Nova Petrópolis será palco do "Ritmos e Tradições - Uma viagem musical pelo coração da Serra Gaúcha". O evento, que integra a programação oficial do Verão no Jardim da Serra Gaúcha, contará com a apresentação da Orquestra Jovem de Nova Petrópolis.

Saúde estética

Sediada em Estrela, no Vale do Taquari, a Medical San fechou uma parceria com o empresário e influenciador Joel Jota para que ele, ao lado da empresária Larissa Cieslak, forme o casal de Embaixadores Business da companhia. A empresa é líder na fabricação de tecnologias de ponta para saúde estética.

As vestais da República

Com a anulação das penas de Antonio Palocci pelo ministro do STF Dias Toffoli, praticamente todos os envolvidos na Lava Jato estão livres, leves e soltos. Então, todos aqueles malfeitos e afanos de recursos públicos, dinheiro na cueca ou na mala foram apenas ilusão de ótica ou lenda urbana, e todos os absolvidos são bravos patriotas que só serviram à Pátria. Só falta agora processar quem achou que eles tinham culpa no cartório.

Oficinas em férias