O Inferno de Dante do qual ninguém sai

Essa bela peça de arte está na Biblioteca Pública do Estado. O texto é de Dante Alighieri em dialeto florentino, próprio do autor renascentista. A pintura está estampada em parede na Biblioteca Pública, no Centro de Porto Alegre. O trecho é prólogo do Canto I, parte Inferno (Ó vós que entrais perdei toda a esperança), do famoso livro A Divina Comédia.



O dinheiro preguiçoso

Um componente importante da desaceleração da economia sem dúvida é o desvio de dinheiro grosso para a renda fixa por conta da taxa Selic. Mesmo um simples mortal com conhecimento relativo do mercado de capitais sabe que um CDB de 30 dias rende 10% ao ano, talvez mais. Há outras aplicações até mais rentáveis, mas isso significa que dá para viver de renda que não precisa ser de centenas de milhões mesmo descontada a inflação.

Reconstrução de ferrovia

Hoje, o vice-governador Gabriel Souza vai receber uma comitiva da Região do Alto Taquari para analisar o apoio para a reconstrução do trecho da ferrovia entre Passo Fundo e Muçum. A comitiva é liderada pelo prefeito de Muçum, Mateus Trojan, presidente da Associação dos Municípios da região.

É outra relação

Deu no portal G1, blog de Daniele Lima: "Com governo em crise, Lula titubeia para decidir, evita Janja em reuniões políticas e mantém indefinição sobre 2026".

O coice do porco

A cidade já está vazia. As coisas realmente começam a funcionar no Brasil só depois do Carnaval. Então, temos um ano mais curto que coice de porco. Por algum motivo, continuamos festejando o Ano Novo na noite do dia 31 de dezembro e nos primeiros segundos de janeiro.

O que incomoda mais I

Se perguntarem a qualquer pessoa com conhecimento razoável o que se passa no "Teatro Brasil", o que mais o incomoda, ela responderá "várias incomodações". Provavelmente, listará o avanço da criminalidade, a inflação e o custo dos alimentos, e a preocupação com o futuro, além da possibilidade de perder o emprego. Esta última possibilidade deixa muita gente sem dormir, sintetizada pela frase "o que será de mim?". Só quem entende bem essa angústia é outro angustiado.

O que incomoda mais II

Se perguntarem à camada mais esclarecida sobre o que mais lhe incomoda, provavelmente listará as mesmas coisas acrescida de "os sucessivos aumentos e benesses do Poder Judiciário". Entre elas, ganhos retroativos que só tem lógica para seus integrantes. Vale o mesmo para as Cortes superiores. É a ratificação dos dois Brasis, o de cidadãos de primeira classe e os outros que recebem ou receberão uma merreca de aposentadoria. Isso os mata por dentro.

Maternidade de mosquito

O grande número de casos de dengue em 2024 tem muito a ver com a enchente, pois quando as águas baixaram deixaram muita água, que serviu de berçário para o mosquito Aedes aegypti. Com a estiagem, deve ter acontecido o contrário, mas eis que as águas voltam.

A vez dos confeiteiros

A Páscoa em Gramado, que ocorre de 28 de março a 21 de abril de 2025, terá como uma das novidades o maior evento de confeitaria das Américas. Com atrações durante os quatro finais de semana da Páscoa, a Mara Cakes Fair vai ocorrer na Rua Coberta. O espaço vai receber talk shows, desfiles, oficinas, arena kids e exposições. E doces, claro.

Copa de maluco