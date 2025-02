A banda que faz sucesso na Praça XV de Porto Alegre

Ou vai a pique...

Este é mesmo um Estado diferente. Não melhor, diferente, com viés de azar profundo. Primeiro tivemos semanas escaldantes como raras vezes se viu em extensão de tempo, algo que mexeu com a cabeça e o corpo da população. Entrementes, boa parte das culturas de verão foram para o brejo. Ano passado foi pelo excesso de chuva, ferida que não cicatrizou até hoje.

...ou se é queimado

No bolso, queimaduras de segundo e terceiro graus. Então, veio a fase dois, temporais praticamente todo o dia com grandes prejuízos para centros urbanos. Para o campo, um agravante: as chuvas foram poucas em muitas regiões. O déficit hídrico ainda é enorme e vai precisar de muita chuva. Problema: vivemos o La Niña. Prever o tempo hoje é como jogar os búzios.

Doação da Panvel

A Panvel doou mais de 2,7 mil itens de higiene pessoal para ajudar as vítimas das cheias em Santa Catarina, ocorridas em janeiro. A entrega será distribuída com o apoio de entidades beneficentes em São José e Itapema.

Ajuda fundamental

Ao menos 40 escolas públicas da Grande Porto Alegre tiveram ajuda fundamental do Instituto Cultural Floresta (ICF) para a retomada das aulas em 2025. Com doações de materiais, apoio logístico e obras, o ICF já investiu R$ 10 milhões em colégios danificados pela enchente de maio.

A burocracia do cavalo

Com um calor perto dos 40 graus, o leitor Luiz Gonzaga Gonçalves e sua nora se depararam com um cavalo amarrado num poste na esquina da Rua do Amor Perfeito com a Avenida das Garças, em Capão Novo. Deram água para o animal sedento.

Em busca de ajuda, ele ligou para o 190, que atendeu em Porto Alegre. O soldado de plantão entendeu que o cavalo estava atrapalhando o trânsito, e o instruiu a ligar para o 188, que atendeu em Esteio, e que pediu que ele ligasse para o 190.

Ligaram de novo e passaram um telefone celular que seria da Brigada Militar em Capão da Canoa, que não atendeu. O calvário acabou de madrugada: o cavalo sumiu, provavelmente levado pelo dono.