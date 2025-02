Um banco em cima de um caminhão em Tramandaí

O mundo das ATMs vive um momento diferente. O Banrisul é o que mais tem, especialmente no Centro Histórico de Porto Alegre, onde o Banco 24 horas só tem uma unidade. Operações comerciais e shoppings que gostariam de tê-los se queixam do pouco interesse da empresa que os opera. Já na praia montam estruturas em cima de caminhões, como este da foto, em Tramandaí.



Os fominhas

De um leitor exasperado com os bancos: "Acabou o atendimento bancário presencial, hoje se faz quase tudo pelo celular ou computador. No entanto, o pacote de serviço, talões de cheque e outros continuam sendo cobrados de clientes. Não uso mais cheque e inúmeros serviços do banco, mas pago anualmente entre as duas contas mais de R$ 2 mil".

É grave a crise

A área de fertilizantes amarga uma crise de bom tamanho. A Yara, que tem várias fábricas no Estado, demitiu centenas de empregados e fechou a unidade de fosfatado, só fica a de nitrogenados. E a canadense Nutrien, de insumos agrícolas, colocou à venda as cinco unidades no Brasil.



Um mar dando sopa

O diretor-presidente do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, disse em recente fórum que debateu alternativas para valorizar os destinos turísticos localizados entre o Litoral Norte e a Serra Gaúcha, que a região litorânea reúne potencial que ainda precisa ser melhor explorado. "Costumo dizer que estamos diante de um mar de oportunidades."

Quem manda neste país?

O tráfico. O crime organizado no Brasil ganhou R$ 186 bilhões com golpes virtuais e furtos de celulares de julho de 2023 a julho do ano passado, segundo relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). O estudo mostra também que as facções passaram a lucrar mais com atividades comerciais praticadas de forma ilegal, golpes pela internet e furto de celulares.

Procura-se calopsita

Gilberto Jasper/DIVULGAÇÃO/JC

Nem só de cães e gatos vivem os apaixonados por pets de Porto Alegre. Diversos postes e muros do bairro Petrópolis ostentam um cartaz relatando o sumiço de uma calopsita, ave doméstica originária da Austrália que se destaca pela sua beleza, inteligência e fidelidade.



A Fiergs merece

A Unidade de Estudos Econômicos (UEE) da Fiergs conquistou destaque no ranking Top 5 de Projeções Econômicas da Pesquisa Focus do Banco Central. O trabalho da UEE obteve o terceiro lugar na categoria Taxa de Desocupação para o quarto trimestre de 2024.

Decifra-me ou te devoro

Antônio Carlos Côrtes/DIVULGAÇÃO/JC

O advogado Antônio Carlos Côrtes viu esse reclame pendurado em um poste. Para decifrar essa estranha mistura de letras e palavras cabe lembrar o que está escrito na estátua Esfinge do Egito antigo, como no título desta nota.



Não esqueceram de mim