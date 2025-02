Vapor ancorado perto do prédio da Associação Comercial de Porto Alegre

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) completa hoje 167 anos de gloriosa trajetória em prol do comércio. Seu primeiro presidente foi Lopo Gonçalves Bastos, que ocupou o cargo por mais duas vezes, nos anos de 1861 a 1864 e 1867 a 1871. Era comerciante do ramo de secos e molhados, como se chamavam as casas de produtos variados. Notem que o Guaíba quase encostava no prédio. Alguns passos e se embarcava direto no vapor.



História da cidade que empobreceu

É sabido que o supérfluo do rico é o emprego do pobre. Também sabemos que uma sociedade sem pessoas muito ricas terá uma classe média alta numerosa. O contrário nos deixa uma cidade ou região com menor poder aquisitivo em relação às outras. Dinheiro chama dinheiro. Uma cidade como Porto Alegre já teve uma classe média numerosa e muitos milionários. Para usar uma expressão um tanto brusca, a capital gaúcha é uma cidade de pobres. Nosso esplendor foi até a década de 1970, em especial nas décadas de 1950 e 1960. Havia um comércio de luxo na Rua da Praia que faturava muito porque tínhamos classe média alta. A Casa Lyra, por exemplo, vendia perfumes no mesmo dia em que eram lançados em Paris. O Armazém Rio-Grandense, da família Nygaard, importava produtos alimentícios às vezes caríssimos porque tinha um público consumidor de acordo. Havia quatro costureiros e modelistas de fama nacional. A fama dos vestidos de noiva de Ruy Costureiro atravessava o País. Porto Alegre era famosa, pelas mulheres bonitas e, importante, esbeltas. Tivemos até uma Miss Universo, Ieda Maria Vargas, no tempo em que o concurso era sério e tinha reputação internacional. As pessoas passeavam na Rua da Praia, eles de terno e gravata e elas de vestidos longos e chapéus. Era o chamado footing. Com apenas um terço da população de hoje, havia sete jornais diários; hoje, são cinco e um deles é só virtual. Os grandes jornais do Rio e São Paulo e revistas importavam jornalistas gaúchos; hoje, não querem saber de nós. Os bares e restaurantes dos hotéis tinham um charme à parte. Eram conhecidos no Brasil inteiro e alhures. Na Andradas, sucediam-se rodas com algo em comum. A em frente da Galeria Chaves era formada por egressos do Interior. Digo tudo isso porque uma marca famosa em todo mundo fechou sua operação em Porto Alegre, a Louis Vuitton, a das bolsas e acessórios para mulheres. Prova que estamos empobrecendo além da conta, com cerca de 35% de funcionários públicos e pensionistas. Se não ganham mal, também não ganham bem. Sim, há enclaves de classe média alta, mas não querem nada com o Centro Histórico. No popular, somos uma cidade de pelados. A época de ouro terminou para não voltar mais.

Falta calibrar

De onde a Conab tirou essa de que a safra da soja do Rio Grande do Sul terá perdas de apenas 6%? Não fosse a frustração gaúcha com a estiagem que liquidou as lavouras, os produtores rurais do Interior iriam rir dessa projeção. O estrago é maior.

O frango que voa

As exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 443 mil toneladas em janeiro, informa a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O número supera em 9,4% o total registrado no mesmo período do ano passado, com 404,9 mil toneladas. É o maior volume embarcado na série histórica para o mês de janeiro.

Em compensação...

O preço do ovo decolou em quase todo mundo com os abates de galinhas devido à gripe aviária. Em alguns países, até falta o produto nobre da galinha poedeira.

A volta de Galvão

Galvão Bueno é o novo contratado da Band, informa o jornalista Felipe Vieira. É o retorno do maior ícone da locução esportiva à emissora depois de 44 anos - começou na Band em 1977. Ele se prepara para comandar, ao vivo, o Galvão e Amigos. E, claro, narrar as corridas de F-1.

Fim de caso

Agora mesmo que a história da farinha com arsênico, mal contada no meu ver, jamais poderá ser confirmada. Com o suicídio da suspeita, é mais um mistério a pairar no ar.

Ao forno do doutor Jorge

A Randoncorp, referência em soluções para mobilidade sustentável, e a Gerdau, anunciaram uma parceria que reflete avanço significativo na promoção da economia circular. Irão otimizar a reciclagem de sucata metálica proveniente das operações da Randoncorp.

Balanço com novidades

O balanço anual do Banrisul é sempre um acontecimento e não foi diferente desta vez, e com novidades. Além de vários indicadores de boa trajetória, a taxa de inadimplência de 1,72% - a menor do País particularmente em um ano difícil devido à enchente de maio -, o presidente Fernando Lemos anunciou duas novas agências, uma na Rua da Praia e outra na antiga Mesbla, defronte à Renner (matéria nesta edição).



