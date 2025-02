A chuva trouxe também a sensação de alívio para os gaúchos

Quando os primeiros pingos de chuva caíram nos telhados e vidraças nos prédios, é lícito acreditar que toda a população ficou contente com o presente líquido que tanta falta fez nos últimos meses. E junto com ela veio a tão esperada redução de temperatura. Ainda vai resmungar um pouco, mas nada como os 40 graus que açoitou nossos corpos. Que não fique só na amostra.



O povo quer ouvir

Na enchente de 2024, a tragédia foi tão grande que os dirigentes políticos se apressaram a dar entrevistas coletivas para resumir a situação. Nesta estiagem, seria de bom alvitre que o governador Eduardo Leite acompanhado ou não pelo secretário estadual da Agricultura convocasse uma coletiva de imprensa para resumir os estragos da agropecuária no Estado e enumerar as devidas providências nesta situação dramática que o Rio Grande do Sul vive.

Chegou a hora

Depois de um tempo com o mesmo preço, o cafezinho se rendeu à inflação e à alta do café. O popular cafezinho subiu de preço em quase todas as cafeterias de Porto Alegre.

Serviço precário

Leitor de São Leopoldo tem sérias críticas ao Trensurb. "O Trensurb continua precário, trens com redução da velocidade, intervalos longos, superlotação, poucos equipamentos com arcondicionado e no percurso não se vê obras/reformas dos trilhos e elétrica, somente o matagal tomando conta."

Falha estrutural

Os serviços públicos brasileiros são tremendamente falhos em sua maioria e exceções à parte. Um dos fatores é a indicação de políticos para cargos técnicos, em detrimento dos funcionários de carreira. Então, chegamos ao máximo de contradição: políticos que não fizeram a lição de casa no seu mandato também são falhos no cargo público que receberam de mão beijada. Êta nóis!

A bruxa está solta

A sucessão de acidentes de aviões, sobretudo dos de pequeno porte, tem ouriçado os especialistas em segurança de voo. Certamente irão arrolar dois fatores que são comuns em acidentes aéreos ou não, imperícia e imprudência. A imperícia pode derivar do excesso de automação no voo, os pilotos vão perdendo a habilidade manual.

Posse na OAB-RS

A diretoria da seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) para o triênio 2025/2027 tomará posse no dia 18 de fevereiro em solenidade no Theatro São Pedro, às 18h. Na mesma noite, serão empossados os conselheiros da Ordem gaúcha e os membros da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do RS. Leonardo Lamachia, reeleito com 77% dos votos válidos, fará seu segundo mandato.

Jornada internacional

Ex-presidente do Simers, Marcos Rovinski será curador da II Jornada Médica Internacional, em Erechim, evento que ocorrerá de 12 a 14 de março. O objetivo é arrecadar fundos para reformar o prédio do antigo hospital Leonardo Cohen, em Quatro Irmãos, primeiro hospital israelita da América do Sul, que funcionou até 1962.

O umbigo dos políticos

O vereador, o deputado, o senador deve prestar contas do seu mandato pelo menos uma vez por mês. Hoje, parlamentares só lembram de um balanço em ano eleitoral. E não vale ter blog. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé: comunique-se com o eleitor, ora bolas. É uma prova de como a maioria dos políticos brasileiros pensa pequeno. Só pensa no próprio umbigo.

A culpa sempre é dos outros