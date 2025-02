Área verde na rua Padre Chagas diminui a temperatura consideravelmente

É nestas horas de canícula e calor senegalesco que se dá valor a um protetor verde. Ao passar por baixo deste caramanchão ou trepadeira estendida na rua Padre Chagas - bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre -, a temperatura cai sensivelmente. Para quem está de pernas para o ar, em férias ou debalde, é um alívio e tanto.



O inferno será tua herança I

O vento da madrugada começa a diminuir e o sol se levanta sem uma única nuvem no céu. E mesmo que pareça uma ou outra desgarrada, ela não é uma nuvem de chuva, é apenas uma fiapo de esperança, esperança que morreu antes de nascer. Assim tem sido o Rio Grande do Sul nas últimas semanas.

O inferno será tua herança II

As previsões só indicam chuvas isoladas. As conversas em rodas de cafeterias e bares têm um tom pessimista. Apenas que permeia todas as frases. Escadas, dizendo o que diabos está acontecendo que esse calorão não vai embora e porque a chuva não vem ou vem fraca. Não há mais humor nos comentários, só preocupações.

O inferno será tua herança III

Os urbanos não se dão conta do desespero do Interior, cujas gentes olham para o céu perguntando o que fizeram para merecer duplo castigo depois que as águas de maio lavaram a mesma esperança de levar uma vida sem extremos. E surge uma terceira agonia, como será o futuro com um estado de extremos.

Sem navegação I

O canal de navegação do Guaíba, a Lagoa dos Patos e o porto estão assoreados. A falta de dragagem nas hidrovias internas remonta há 30 anos. Nesse período, nunca houve serviços permanentes voltados à dragagem dos canais, ao balizamento, sinalização, proteção das pontes e manutenção das eclusas. A informação é de Wilen Manteli, diretor-presidente da Hidrovias RS.

Sem navegação II

O porto de Porto Alegre está sem poder receber/expedir navios de longo curso. Um navio de longo curso para vir a Porto Alegre necessita de 5,18 metros de calado (17 pés) e uma profundidade de 6 metros. Embarcações menores (chatas) 3,20 metros a 4,20 metros (14 pés). Às 15h de ontem, o nível do Guaíba estava em 1,38 metro. Não precisa ser marinheiro para ver o desastre.

Que vida é essa?

Como na Idade Média, vivemos uma epidemia de peste, a peste das vigarices por telefone. Ligam para seu número dizendo ser do banco tal para alertar sobre uma vigarice. Vigarista alertando uma vigarice, vê se pode. E não há uma forma de detectar os vigários gerais. E não há diabo que os impeça, nem operadoras, nem polícias nem o MP.

A fala do presidente

Do presidente da Cotrijal, Nei César Mânica, que realiza a feira Expodireto, lançada ontem: "temos quatro anos consecutivos de seca no Rio Grande do Sul, além da enchente histórica de 2024. Precisamos de união para termos um novo plano de securitização para os produtos. Para isso, apelo aqui aos senadores e deputados federais para que intercedam por nós junto ao governo federal".

As cordas de violino