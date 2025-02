Faça uma escalada para ver melhor o Guaíba

Uma simples rampa com subida e descida pode ser uma escultura ou, como dizem hoje, uma instalação, seja lá o que isso signifique. É uma palavra tribal "olha como somos diferentes". É o caso desta imagem. Vista da avenida Júlio de Castilhos, é uma mera subida e descida, mas se caminharmos nela pode ser encarada como uma escalada. O rapaz beeem ao fundo nela subiu para ver melhor o Guaíba no Centro de Porto Alegre.



Previsão caipira

Os maricás da beira da Estrada do Mar e da freeway estão começando a florir cerca de 10 dias antes do que o normal. A previsão do tempo popular ou campeira diz que isso indica que o frio também chegará mais cedo neste ano. Já é um consolo pensar que teremos o frio de volta.

Até que enfim

Moradores de Eldorado do Sul rejubilam-se pelo fato de o Dnit restaurar o viaduto de acesso à cidade, cujas laterais estão em pandarecos desde a enchente de maio de 2024. A promessa é iniciar as obras nos próximos dias.

Transporte Metropolitano

De Marcelino Pogozelski, diretor da UGT RS: "Acho que os usuários do transporte metropolitano são duplamente massacrados tanto pelo valor da passagem quanto pela qualidade (...). Há muitos anos a Metroplan deixou de ser responsável por tais serviços, não possui fiscais nem tampouco fiscalização. Não há obediência nos horários e os veículos estão sucateados sem ar condicionado".

Procura-se juventude

Que o eleitor perdeu a confiança nos políticos e partidos não é novidade, como também não é o desinteresse dos jovens. Coincidência ou não, não se ouve mais falar da "Juventude" desse ou daquele partido. Se não desapareceram, tudo indica que falta juventude nas siglas, a famosa massa crítica.

Queixa de empresário

Empresários da indústria que pretendem ampliar ou colocar novas fábricias em solo gaúcho com incentivos do programa estadual Fundopem (Fundo Operação Empresa) se queixam da morosidade dos processos. Afirmam que a presteza prometida pelo governo do Estado não se faz presente. Relatam casos em que a solicitação foi feita em outubro de 2024 e até agora esperam sentados que ele ande. Com a palavra, o Piratini.

O galo do avião

Atribui-se ao grego Ésquilo a frase "numa guerra a primeira vítima é a verdade". Em acidente de avião também. Para escrever ou conjecturar sobre as causas do desastre com o King Air em São Paulo, o mínimo do mínimo exige familiaridade com a teoria de voo, aerodinâmica, mecânica e as diferenças entre motores a jato, turboélices e motores convencionais de combustão interna. Neste caso, como em acidentes anteriores, os alegres rapazes da banda ouvem o galo cantar mas não sabem onde.

O mínimo americano

Há um ano, a remuneração por hora nos EUA era de US$ 34,47, enquanto agora é de US$ 35,87. Isso representa um ganho semanal de US$ 1.223,17. Multiplique por cinco e converta em reais.

QG do agro gaúcho

O Hotel Deville Porto Alegre será o quartel general do agronegócio gaúcho hoje. Pela manhã, é o palco do lançamento da feira Expodireto Cotrijal. E, à tarde, vai receber reunião do SOS Agro sobre perdas dos produtores rurais gaúchos.

Perigo na moto

É de pasmar que tenham liberado a moto-táxi em Porto Alegre, mesmo que informalmente. Se os motociclistas, motoboys em particular, já lideram os acidentes com ou sem mortes, imagina com esta liberação. É simples a explicação. Um passageiro comum não tem a noção que seu corpo precisa se inclinar junto com o do motoqueiro em uma esquina ou curva. Se não o fizer, a probabilidade de acidente aumenta muito. Vai engordar as estatísticas.

Não por acaso