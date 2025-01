Butiazeiro na Praça da Encol

O ano de 2024 se foi, repleto de acontecimentos que esgotaram os butiás que tínhamos no bolso. Na política, no clima e no futebol, episódios bizarros e lamentáveis marcaram os últimos 12 meses no Brasil. Na Praça da Encol, em Porto Alegre, essa palmeira nativa da América do Sul teima em dar frutos. É bom para abastecer os bolsos, porque a vocação da fruta é cair deles.