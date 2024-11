Freud explica

Praça da Matriz, 10 da manhã, sexta-feira. Por tudo que passamos em 2024, certamente no ano que vem faltarão postos de atendimento como este. Enchentes (foram três grandes no Vale do Taquari), guerras, turbulência permanente em Brasília e futebol brasileiro em baixa, são amostras do que passamos nestes 11 meses. E ainda falta dezembro...